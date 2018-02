Sofia Goggia: “Voglio godermi le Olimpiadi. Firmo per una medaglia, direi un oro… Voglio battere la Vonn”

Sofia Goggia è davvero molto carica per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La bergamasca è una delle nostre punte di diamante, una delle migliori carte a disposizione per quanto riguarda lo sci alpino: può lottare per una medaglia in discesa e in SuperG ma può dire la sua anche in combinata e in gigante. L’azzurra, a poche ore dal debutto, si è lasciata andare all’Ansa: “Voglio godermi le mie prime Olimpiadi, mi auguro di vivere grandi emozioni. Metterei la firma su una medaglia, però a essere sincera direi un orino…“.

Sofia Goggia arriva chiaramente tra le grandi favorite viste anche le vittorie e i podi in Coppa del Mondo ma cerca di mantenere la calma: “Voglio fare tutto a piccoli passi, prima ci sarà il gigante, per la libera c’è ancora tempo. Mi piacerebbe molto rovinare la festa a qualcuno, e sì battere la Vonn in discesa. Il dualismo è proprio bello con lei, una sana rivalità che comincia quando si apre il cancelletto e finisce dopo la linea del traguardo“.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













(foto Pentaphoto-FISI)