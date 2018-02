Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando cominciano? Tutte le date e come vederle in tv. Il programma completo

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dall’8 al 25 febbraio: giovedì si svolgeranno le prime prove eliminatorie, poi venerdì 9 febbraio il via ufficiale con l’attesissima Cerimonia d’Apertura che incomincerà alle ore 12.00 italiane. La sfilata all’interno dello Stadio, con tutte le delegazioni guidate dai rispettivi portabandiera, sarà uno dei momenti più affascinanti e imperdibili della rassegna a cinque cerchi: un evento all’interno dell’evento, un momento di grande folklore durante il quale si accenderà anche la fiamma olimpica che illuminerà le nevi e il ghiaccio sudcoreani per ben 16 giorni.

Si torna in gara a quattro anni di distanza da Sochi 2014, si assegneranno 102 titoli in 15 sport differenza. L’Italia sarà presente con 121 atleti, spedizione più numerosa della storia (esclusa Torino 2006). Ci sono tutti i presupposti per uno spettacolo davvero imperdibile: le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si preannunciano più belle che mai. Le prime medaglie verranno assegnate sabato 10 febbraio, le ultime domenica 25 febbraio quando si svolgerà anche la Cerimonia di Chiusura che abbasserà il sipario sui Giochi.

Gli appassionati italiani dovranno prestare molta attenzione al fuso orario visto che tra l’Italia e la Corea del Sud ci sono ben otto ore di differenza: ad esempio quando nel nostro Paese sono le 12.00, a PyeongChang saranno le 20.00. Una differenza temporale importante che comporterà la disputa di molti eventi durante la nostra notte: puntate le sveglie per non perdevi i momenti più importanti.

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno trasmesse in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player dove sarà possibile anche selezionare il campo gara preferito per seguire dal primo all’ultimo istante lo sport prediletto. La Rai garantirà la trasmissione di 110 ore di evento: le gare degli italiani e i momenti salienti saranno fruibili su Rai Due e su RaiSport.

OASport garantirà una copertura capillare con la DIRETTA LIVE generale giorno per giorno e le DIRETTE LIVE scritte tematiche per ogni sport: ci sarà davvero divertirsi dall’8 al 25 febbraio.

