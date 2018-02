Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, il programma di domani (sabato 17 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche

Domani sabato 17 febbraio si torna sulla neve e sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang 2018: una nuova giornata spettacolare ricca di eventi ci attende a braccia aperte, ci avviciniamo al giro di boa della rassegna a cinque e lo show entra sempre più nel vivo. Ben 9 titoli in palio, grandi campioni pronti a sfidarsi per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi, grandi battaglie in campo per salire sui gradini del podio e festeggiare. Dallo sci alpino con il SuperG femminile al biathlon con la mass start donne passando per lo short track con ben due finali e per lo sci di fondo con la staffetta femminile senza dimenticarsi del pattinaggio artistico maschile, dello skeleton e del freestyle.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 17 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, quinta giornata (femminile)

02.00 FREESTYLE – Slopestyle, qualificazioni (femminile)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Singolo maschile (programma libero)

03.00 SCI ALPINO – SuperG (femminile)

04.10 HOCKEY – Canada vs Repubblica Ceca (maschile)

04.10 HOCKEY – Quarto di finale 1 (femminile)

05.00 FREESTYLE – Slopestyle, Finale (femminile)

06.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (maschile)

08.40 HOCKEY – Corea del Sud vs Svizzera (maschile)

08.40 HOCKEY – Quarto di finale 2 (femminile)

10.30 SCI DI FONDO – Staffetta (femminile)

11.00 SHORT TRACK – 1500m (femminile), Batterie

11.44 SHORT TRACK – 1000m (maschile), Quarti di finale

12.00 FREESTYLE – Aerials, qualificazioni (maschile)

12.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (femminile)

12.13 SHORT TRACK – 1500m (femminile), Semifinali

12.15 BIATHLON – Mass start (femminile)

12.20 SKELETON – Terza e quarta manche (femminile)

12.43 SHORT TRACK – 1000m (maschile), Semifinali

13.10 HOCKEY – Russia vs USA (maschile)

13.10 HOCKEY – Slovenia vs Slovacchia (maschile)

13.10 SHORT TRACK – 1500m, Finale (femminile)

13.25 SHORT TRACK – 1000m, Finale (maschile)

13.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 140, Finale (maschile)

(foto Pentaphoto FISI)