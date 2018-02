Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: nona giornata (sabato 17 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche

Sabato 17 febbraio si disputerà la nona giornata di gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il programma è particolarmente fitto e prevede l’assegnazione di ben nove titoli: una vera e propria scorpacciata di medaglie che ci avvicina al giro di boa di questa edizione dei Giochi sul ghiaccio e sulla neve della Corea del Sud. Ci sarà davvero da divertirsi in lungo e in largo, gli appassionati potranno gustarsi tutti gli eventi comodamente seduti sul divano o mentre saranno al lavoro in modo da non perdersi davvero nulla.

Si spazia dalla sci alpino con il SuperG femminile per finire con il salto con gli sci maschile dal trampolino lungo, si passa dalla mass start di biathlon femminile allo short track con 1500m donne e 1000m maschili, imperdibile anche lo slopestyle e la staffetta femminile di sci di fondo.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, fruibilità garantita anche su Tim Vision, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 17 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, quinta giornata (femminile)

02.00 FREESTYLE – Slopestyle, qualificazioni (femminile)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Singolo maschile (programma libero)

03.00 SCI ALPINO – SuperG (femminile)

04.10 HOCKEY – Canada vs Repubblica Ceca (maschile)

04.10 HOCKEY – Quarto di finale 1 (femminile)

05.00 FREESTYLE – Slopestyle, Finale (femminile)

06.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (maschile)

08.40 HOCKEY – Corea del Sud vs Svizzera (maschile)

08.40 HOCKEY – Quarto di finale 2 (femminile)

10.30 SCI DI FONDO – Staffetta (femminile)

11.00 SHORT TRACK – 1500m (femminile), Batterie

11.44 SHORT TRACK – 1000m (maschile), Quarti di finale

12.00 FREESTYLE – Aerials, qualificazioni (maschile)

12.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (femminile)

12.13 SHORT TRACK – 1500m (femminile), Semifinali

12.15 BIATHLON – Mass start (femminile)

12.20 SKELETON – Terza e quarta manche (femminile)

12.43 SHORT TRACK – 1000m (maschile), Semifinali

13.10 HOCKEY – Russia vs USA (maschile)

13.10 HOCKEY – Slovenia vs Slovacchia (maschile)

13.10 SHORT TRACK – 1500m, Finale (femminile)

13.25 SHORT TRACK – 1000m, Finale (maschile)

13.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 140, Finale (maschile)

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













(foto Pier Colombo)