LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA sabato 17 febbraio: Ledecka sorprende tutte in superG. 5a Schnarf, Goggia spreca tutto

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare.

Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare le dita. Speranze concrete anche per Federica Brignone, Nadia Fanchini e Johanna Schnarf. Ad ora di pranzo spazio poi alla mass start femminile di biathlon: sinora è stata un’Olimpiade deludente per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Servirà il guizzo per tornare finalmente a vedere la luce. Chi invece un oro in saccoccia ce lo ha già è Arianna Fontana. La valtellinese sarà impegnata insieme a Martina Valcepina nei 1500 metri di short track e darà l’assalto alla settima medaglia a cinque cerchi della carriera. Da seguire anche tanti altri eventi, tra cui uno scontro diretto fondamentale nel curling tra Italia e Giappone: gli azzurri sono costretti a vincere se vogliono rimanere aggrappati al treno per le semifinali.

Non perdetevi dunque neanche un minuto di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con la nostra Diretta Live. Vi faremo compagnia dalle 2.00 di notte fino alle 15.00! Buon divertimento!

Foto: Renzo Brico