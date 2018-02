Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, il calendario completo di domani (sabato 10 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming

Domani 10 febbraio si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno in palio ben cinque titoli: si incomincia dallo sci di fondo con lo skiathlon femminile, si passa poi allo speed skating con i 3000m riservati alle donne, a seguire l’attesa sprint di biathlon femminile, poi 1500m di short track e salto con gli sci per gli uomini. L’Italia si affida quasi totalmente a Dorothea Wierer nel biathlon, ma attenzione anche ad Arianna Fontana e a Martina Valcepina impegnate nei turni preliminari dei 500m.

Di seguito il calendario completato di domani sabato 10 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, tutto il programma dettagliato e gli orari delle varie gare. I Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta tv parziale sui canali Rai (Rai Due e RaiSport), in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che parzialmente sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 10 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, quinta giornata (misto)

02.00 SNOWBOARD – Slopestyle, qualificazioni (maschile)

03.00 SCI ALPINO – Discesa libera, Terza prova libera (maschile)

08.15 SCI DI FONDO – Skiathlon (femminile)

08.40 HOCKEY – Giappone vs Svezia (femminile)

11.00 SHORT TRACK – 1500m, Batterie (maschile)

11.10 SLITTINO – Singolo, prima e seconda manche (maschile)

11.44 SHORT TRACK – 500m, Batterie (femminile)

12.00 SPEED SKATING – 3000m (femminile)

12.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (misto)

12.15 BIATHLON – Sprint (femminile)

12.21 SHORT TRACK – 1500m, Semifinali (maschile)

12.52 SHORT TRACK – Staffetta, qualificazione (femminile)

13.10 HOCKEY – Svizzera vs Corea del Sud (femminile)

13.28 SHORT TRACK – 1500m, Finale (maschile)

13.35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 109, Finale (maschile)

