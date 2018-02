Biathlon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggia Dorothea Wierer? Tutti gli orari e le gare della campionessa altoatesina

Dorothea Wierer è una delle azzurre più attese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, uno dei volti più noti della nostra spedizione, una delle carte più valide da giocarsi per conquistare delle medaglie. L’altoatesina è la punta di diamante della nostra squadra di biathlon, un vero e proprio personaggio anche al di fuori delle piste e del poligono, amatissima dal pubblico per la sua genuinità, per il suo talento e anche per la sua bellezza fisica. Una ragazza avvenente e di altissimo spessore umano e tecnico che ci ha regalato già tante gioie in Coppa del Mondo e che vuole fare saltare il banco anche in questa edizione dei Giochi.

Dorothea Wierer punterà molto sull’amato format dell’individuale e come sempre sarà una delle ragazze da battere nell’inseguimento ma dovrà contenere il distacco nella sprint d’apertura. Attenzione a lei anche nella mass start, poi avrà il compito di condurre la staffetta femminile e quella mista verso il sogno chiamato podio.

Di seguito il calendario completo di tutte le gare di Dorothea Wierer alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle sue prove. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport, in diretta tv parziale sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 10 FEBBRAIO:

12.15 Sprint

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO:

11.10 Inseguimento (eventuale)

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO:

12.05 Individuale

SABATO 17 FEBBRAIO:

12.15 Mass start (eventuale)

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO:

12.15 Staffetta mista (formazione da confermare)

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO:

12.15 Staffetta femminile (formazione da confermare)

