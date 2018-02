MotoGP, Test Thailandia 2018 – Valentino Rossi: ” Test sofferti. Siamo appesi al fato”. Andrea Dovizioso: “Giorni utili, Ducati competitiva!”

Negli ultimi tre giorni si sono svolti i test della MotoGP sul tracciato di Buriram. In Thailandia, però, Valentino Rossi è andato in difficoltà, la Yamaha stenta a decollare e la situazione è davvero preoccupante quando manca un mese all’inizio del Mondiale di MotoGP 2018. Il Dottore, che nel frattempo ha compiuto 39 anni, è stato davvero molto critico nel bilancio del weekend: “E’ stato un test complicato, è stato importante provare e rispettare tutto il nostro programma di lavoro: anche se alla fine sono stato abbastanza veloce abbiamo sofferto troppo. Siamo tutti vicini e in tanti vanno forte, ma la verità è che non sai mai cosa può capitare dalla mattina al pomeriggio, figurarsi da un giorno all’altro. Al momento sembra che la più forte sia la Honda, con la Ducati dietro che ha avuto un po’ di su e giù come noi. Bisognerà vedere come andranno le cose in Qatar: qui potevo scendere a 1’30″2, ma è difficile capire dove siamo. Di certo dobbiamo migliorare, perché non abbiamo fatto molti progressi rispetto allo scorso anno, specialmente quando si parla di elettronica. È un campo in cui non basta un test: serviranno mesi per trovare la soluzione e fino ad allora siamo appesi al fato…“.

Gli stessi problemi sono stati riscontrati dal suo compagno di squadra Maverick Vinales. La situazione è invece raggiante in casa Honda con Daniel Pedrosa davanti a tutti e Marc Marquez molto soddisfatto: “Sono molto, molto contento di quello che abbiamo fatto, abbiamo migliorato l’assetto in diverse aree, non ho cercato il tempo, ma ho completato 20 giri con un ritmo incalzante e mi sono sentito bene anche dal punto di vista fisico. La nuova aerodinamica è abbastanza positiva e anche il lavoro sul nuovo forcellone in carbonio procede: siamo ancora nella fase in cui ci sono aspetti positivi e negativi e dobbiamo capirlo meglio“.

Anche Andrea Dovizioso può ritenersi davvero molto soddisfatto dei risultati: “Sono stati tre giorni molto utili, abbiamo svolto molto lavoro e provato carene, telaio e tutto il materiale portato qui. Il nuovo telaio è simile al precedente, ma mi piace un pochino di più: alla fine la GP18 si è mostrata molto competitiva, sono entusiasta per la conferma dei suoi progressi e siamo stati sempre molto veloci. Vedo Marquez un po’ meglio degli altri, ma per valutare le prestazioni altrui bisognerebbe sapere con che gomma hanno girato, ma noi qui a Buriram siamo messi bene come in Malesia. Torno a casa molto contento, abbiamo una buona base che funziona: è la migliore Ducati che ho mai guidato“.