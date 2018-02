MotoGP 2018, Marc Marquez: “La mia moto è la migliore degli ultimi anni, io devo cadere meno. Futuro con Honda? Da valutare”

Marc Marquez e Dani Pedrosa erano presenti a un evento di Madrid con tanto di galleria del vento verticale. I due piloti della Honda si stanno preparando per una grande stagione, in particolare il Campione del Mondo che ha analizzato nuovamente l’esito dei recenti test svolti in Malesia: “Non ero il più veloce, anche se avevamo un buon passo e stavo bene sulla moto. Non vedo grandi favoriti, siamo quasi tutti sullo stesso livello: da circuito a circuito cambiano molto le cose. Io sono l’attuale Campione ma in Qatar ripartiremo da zero“.

Lo spagnolo teme molto il connazionale Jorge Lorenzo in sella alla Ducati: “Ha il ritmo giusto, è talentuoso e ha terminato molto bene la scorsa stagione dunque sarà in lotta per il titolo: non sarebbe strano vederlo vincere in Qatar“. Marc Marquez elogia la sua nuova Honda: “Negli ultimi anni è la migliore moto che abbiamo presentato in Malesia, i primi giri stavamo andando bene. Abbiamo migliorato la potenza, siamo più veloci ma il cambio è più aggressivo, dobbiamo migliorarlo. Stiamo lavorando anche sul motore“. Su se stesso è invece molto autocritico: “Devo migliorare. Una delle cose da fare è ridurre il numero di cadute, specialmente nelle sessioni di prove libere e di allenamento“.

Il suo rinnovo di contratto è un tema al centro dell’attenzione: “La mia priorità era iniziare la pre-season vedendo i miglioramenti della moto e sentirmi a mio agio. Ho già iniziato a parlare con la Honda anche se devo ancora ascoltare le proposte delle altre marche. I risultati stanno arrivando ma devo valutare tutto nel migliore dei modi“.