LIVE Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Kevin Fischnaller si gioca tutto nella quarta manche!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di slittino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul budello sudcoreano si disputano la terza e la quarta manche al termine delle quali verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi. Il grande favorito è Felix Loch che insegue un leggendario tris: il tedesco ha 188 millesimi di vantaggio sull’austriaco David Gleircher, 0.217 sul russo Roman Repilov e 0.218 sullo statunitense Chris Mazdzer. Sulla carta questi tre atleti si contendono gli altri due gradini sul podio ma l’Italia spera nel rimontone di Kevin Fischnaller: l’azzurro è quinto a 130 millesimi da Repilov, sognare la medaglia non è impossibile ma servono due manche davvero perfette. Difficile sperare invece nel ribaltone di Dominik Fischnaller (undicesimo a 0.598 dal leader), in gara anche l’altro azzurro Emanuel Rieder (a 0.788).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di slittino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.

14.02 Rieder perde due posizioni, dovrebbe chiudere 17°. In testa l’austriaco Egger.

13.59 Ora l’azzurro Emanuel Rieder!

13.56 Bruttissima manche per il lettone Kivlenieks, che perde due posizioni e chiuderà 20°, salvo errori di chi lo precedeva in classifica.

13.55 L’americano Morris sopravanza Kurowski di 61 millesimi.

13.52 47″885, un buon tempo per il polacco.

13.50 iniziata l’ultima manche. Si partirà dal 20° della classifica, il polacco Kurowski, e si concluderà con il primo, il tedesco Felix Loch. Kevin Fischnaller scenderà dunque per quartultimo.

13.42 Ben ritrovati! Alle 13.50 inizierà la quarta e conclusiva manche. Tutti con Kevin Fischnaller, si può fare per la medaglia!

12.35 Ora in scena gli atleti di terza e quarta fascia. Appuntamento alla quarta ed ultima run, che assegnerà le medaglie e scatterà alle 13.50.

12.35 Pavlichenko ha rimontato un paio di posizioni, scavalcando Rieder che ora è 15mo.

12.28 Non una buonissima run per Rieder che è comunque 14mo e non dovrebbe perdere posizioni.

12.25 Tra poco tocca al nostro Emanuel Rieder. Per lui una gara costante, obiettivo ovviamente conservare la top-15.

12.21 Davvero un peccato per Fischnaller. Nonostante un errore timbra il terzo parziale e rimonta fino alla settima piazza (era undicesimo). Ci sono davvero rimpianti immensi per una medaglia che sarebbe stata nettamente alla sua portata.

12.19 Ora tocca a Dominik Fischnaller, impossibile puntare alla rimonta.

12.18 Olimpiadi da dimenticare per il campione del mondo Wolfgang Kindl, è solo nono.

12.15 Bene il tedesco Johannes Ludwig: tre posizioni guadagnate, è quinto a 470 millesimi dalla vetta.

12.13 Settima piazza per il lettone Aporjods.

12.12 Bella manche per Kevin, che ottiene il quarto tempo parziale a 0.062 da Mazdzer. L’azzurro è quarto nella classifica complessiva, il podio è distante 171 millesimi. Bisogna crederci fino alla fine!

12.09 Il canadese Edney scavalca Repilov ed è quarto. Ora Kevin Fischnaller.

12.07 L’americano Mazdzer fa segnare il miglior tempo di manche, 26 millesimi meglio di Loch. Lo slittinista yankee sale addirittura in seconda posizione! Non una buona notizia per Kevin Fischnaller.

12.05 REPILOV SBAGLIA! Accusa addirittura 0.388 da Loch in questa manche! Vediamo se da dietro qualcuno ne approfitterà…

12.04 Pazzesca risposta di Gleirscher. L’austriaco paga appena 24 millesimi da Loch in questa manche e consolida il secondo posto.

12.01 Felix Loch inizia subito con il record della pista…47″560…Oro ormai in cassaforte per il tedesco.

11.57 Gli atleti, in questa terza manche, scenderanno in ordine di classifica. Dunque il primo sarà Loch, poi Gleirscher, Repilov, Mazdzer, Edney e Kevin Fischnaller.

11.51 Buongiorno a tutti. Alle 12.00 prenderà il via la terza manche del singolo maschile di slittino!

(foto Paola Castaldi)