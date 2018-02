LIVE Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Geisenberger in testa, distanti Voetter e Robatscher

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo). All’Alpensia Sliding Centre si disputano le prime due manche della prova che si concluderà domani con l’assegnazione delle medaglie. I favori del pronostico sono tutti sulle spalle della fuoriclasse tedesca Natalie Geisenberger, che vanta già tre medaglie olimpiche (delle quali due d’oro conquistate a Sochi 2014) e sei volte vincitrice della Coppa del Mondo. In una stagione nella quale ha vinto ben cinque gare (e non è mai scesa dal podio) per le avversarie sarà un compito arduo sconfiggerla. Ci proveranno, in primis, le sue connazionali Dajana Eitberger e Tatjana Huefner, senza dimenticare la temibile pattuglia nord-americana, composta dalle canadesi Alex Gough e Kimberley McRae, e dalle statunitensi Summer Britcher, Erin Hamlin e Emily Sweeney. Per quanto riguarda i nostri colori, saranno al via le altoatesine Andrea Voetter e Sandra Robatscher. Le due slittiniste, entrambe nate nel 1995, sbarcano in Corea del Sud con la chiara intenzione di fare esperienza e, perchè no, cercare il colpaccio, sfruttando il fatto di non avere nulla da perdere. Le due, inoltre, si giocheranno il posto nel team relay.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara di slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.50 con la prima manche. Buon divertimento a tutti! (Foto: Sandra Robatscher – Paola Castaldi).













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Clicca qui per la presentazione della gara

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018