LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Lindsey Vonn e Lara Gut favorite, Sofia Goggia e le azzurre senza paura

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante.

Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, le favorite. La bergamasca, grande protagonista in Coppa del Mondo torna sulle nevi di Jeongseon, che lo scorso anno la videro trionfare per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo proprio la bergamasca sia in discesa sia in supergigante. Genio e sregolatezza la nostra Sofia da cui ci si può aspettare di tutto e, si spera, i tasselli del puzzle siano tutti al loro posto. L’obiettivo è quello di conquistare una medaglia, ma non bisogna nascondere che le possibilità di salire sul gradino più alto del podio sono comunque ragguardevoli.

Una medaglia, invece, che ha già al collo Federica Brignone. Il bronzo in gigante può dare la spinta decisiva alla milanese anche in superG, specialità in cui ha vinto quest’anno a Bad Kleinchirkkeim. Il tracciato non è il preferito ma magari gareggiare con la consapevolezza di esser salita già sul podio può essere ulteriore fonte di sicurezza. Johanna Schnarf e Nadia Fanchini completano un poker azzurro d’assalto, senza paura.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. L’appuntamento è alle 3 del mattino. Buon divertimento!

