LIVE Sci alpino, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Hirscher in testa a metà gara, Tonetti quarto! Inizia la seconda manche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo la grande scorpacciata delle specialità veloci, è il momento delle discipline tecniche e via allora alla sfida tra le porte larghe sulle nevi di Yongpyong.

Sarà Marcel Hirscher l’osservato speciale. L’austriaco ha rotto il ghiaccio con l’oro in combinata e vuole anche quelli in gigante e slalom. Fra le porte larghe è praticamente imbattibile: in stagione ha vinto sempre, tranne in Val D’Isere dove a prevalere fu Pinturault. La sua tecnica e la sua capacità di gestire la pressione lo pongono come il favorito numero uno per distacco.

I principali avversari saranno Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault. Entrambi molto forti fra le porte larghe, il norvegese è forse più competitivo in slalom ma può dire la sua anche in gigante. Per quanto riguarda l’Italia, ci sarà in gara il quartetto composto da Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti. Le chance di podio sono ridotto al lumicino, anche se nell’ultima tappa furono numerosi gli azzurri fra i migliori quindici. Questa gara è sulla carta la meno attesa per quanto riguarda lo sci alpino maschile, ma visto il flop della velocità chissà che una sorpresa non possa arrivare proprio dai gigantisti azzurri.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom gigante maschile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Prima manche prevista alle ore 2.15. Buon divertimento!

6.08: Buon avvio ma perde tantissimo nel muro centrale l’azzurro Eisath che chiude al secondo posto a 44 centesimi da Cochrane-Siegle

6.06: Il ceco Andreas Zampa non riesce a chiudere la manche: è il primo che esce anzitempo

6.05: Dopfer non è a proprio agio e perde progressivamente terreno: è penultimo a 1″33

6.03: Buona prima parte di gtara di Ligey che poi perde nel finale ed è secondo con 51 centesimi di distacco. Ora Dopfer

6.02: Prima accelerazione della seconda manche: arriva dal canadese Cochrane-Siegle che si porta in testa con 63 centesimi di vantaggio

6.00: Il finlandese Torsti prende il omando delle operazioni e guida la classifica con 11 centesimi di vantagtgio su Philp. Ora Cochrane-Siegle

5.58: Perde progressivamente il croato Zubcic che chiude con un ritardo di 33 centesimi ed è sesto. OraTorsti

5.56: Il canadese Philp mantiene 11 centesimi di vantaggio su Aerni e va a guidare la classifica provvisoria

5.54: Tanti pasticci per il canadese Brown che chiude ultimo a 93 centesimi da Aerni

5,53; Perde tanto nella parte centrale lo svizzero Aerni, poi recupera in un finale più filante rispetto a quello della prima manche e chiude in testa con un centesimo di vantaggio

5.51: Impreciso il ceco Zampa che è ultimo a 21 centesimi da Ford

5.49: Qualche sbavatura sul muro per lo statunitense Ford che va comunque a condurre con 2 secondi di vantaggio

5.48: Hadalin resta davanti a Strasser per un centesimo

5.46: Tracciato molto simile a quello della manche precedente: 2’26″67 per Strasser. Ora lo slocavvo Hadalin

5.45: Partita la gara!

5.41: La sorpresa più grane è il quarto posto dell’azzurro Tonetti che proverà a scalare le posizioni del podio

5.38: questo l’ordine di partenza della secona manche (primi 15).

5.35: Tra 10′ circa il via della seconda manche dello slalom gigante uomini

3.16: Si chiude qui il nostro live dello slalom gigante maschile. Appuntamento alle 5.45 per la seconda manche

3.11: Strasser chiude i primi 30 con il 24mo tempo a 3″27

3.09: Esce Jitloff, Read chiude a 191 dalla testa, Philp è 21mo a 2″86

3.05: Il tedesco Dopfer è 16mo a 2″42, l’austriaco Brennsteiner è 14mo a 1″75

3.03: Fuori il tedesco Schmid a metà pista

2.58: Anche Myhrer resta lontano da Hirscher, è 11mo a 1″33 dall’austriaco. Tonetti ha compiuto un’impresa

2.56: Una brutta manche per lo svizzero Caviezel che è 12mo aq 1″72, ancora peggio fa il vroato Zubcic, 16mo a 2″68

2.54: Tonetti c’è!!! L’azzurro disputa un’ottima manche ed è quarto a 75 centesimi da Hirscher! Il podio è vicinissimo!

2.53: Pista un po’ rovinata e Meillard, protagonista di una buona manche, chiude decimo a 1″50

2.52: E’ fuori il norvegese Kilde

2.47: Poco efficace la sciata di Eisath , che ha troppo rispetto della pista e chiude 11mo a 2″19. L’Italia non c’è

2.46: Dopo una buona prima parte di gara, Moelgg si perde nel muro e chiude a 1″76 da Hirscher, decimo

2.43: Il norvegese Nestvold-Haugen porta a termine una grande manche e chiude terzo a 66 centesimi dall’austriaco

2.42; Perde progressivamente rispetto ad Hirscher lo sloveno Kranjec e va a collocarsi al sesto posto a 1″25

2.39: Il francese Fanara si ritrova per la gara più importante ed è quarto a 95 centesimi da Hirscher

2.38: Il bronzo in combinata Muffat-Jeandet, dopo una buona prima parte di gara, chiude quinto a 1″17 da Hirscher

2.35: Riparte la gara con Ligety che non trova mai il ritmo giusto ed è nettamente ultimo a 2″44

2.30: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! De Aliprandini stava disputando una manche fantastica!!! Era a 10 centesimi da Hirscher ed è sbalzato fuori all’ultimo dosso! Che peccato. L’azzurro è dolorante a terra

2.28: Incide con le lamine sulla neve Kristoffersen che non commette errori gravi ma è ultimo a 1″31 da Hirscher

2.26: Sbaglia Murisier in alto ed è fuori

2,25: Hirscher non tradisce le attese. Gareggia da campione, manche senza sbavature e sei decimi di vantaggio su Pinturault

2.22: L’austriaco Feller era nettamente in vantaggio ma getta al vento una grande occasione uscendo a due porte dal traguardo. Caduta senza conseguenze

2.20: Bella manche del francese Faivre che si inserisce al secondo posto a 16 centesimi da Pinutrault

2.18: Dopo una prima parte al di sotto del crono di Pinturault, Olsson chiude secondo a 41 centesimi

2.16: Il tempo di Pinturault che sembra avere fatto una discreta manche è 1’08″90

2.15: Partito Pinturault

2.13: Olsson, Faivre e Feller a seguire Pinturault nell’ordine di partenza

2.10: Cinque minuti alla partenza, non c’è vento sulla pista coreana e si intravede un sole velato

2.06: Quattro gli italiani al via: De Alpirandini che partirà con l’8, Moelgg con il 14, Eisath con il 15, Tonetti con il 18

2.02: Pinturault partirà con il numero 1, Hirscher con il 5, Kristoffersen con il 7

2.00: Il terzo incomodo potrebbe essere il francese Alexis Pinturault, anche lui già medagliato (argento) a PyeongChang 2018 e protagonista a più riprese in coppa

1.55: Il grande antagonista (quasi sempre battuto) di Marcel Hirscher è il norvegese Kristoffersen che vorrà cercare di giocare un brutto scherzo al rivale nell’appuntamento più importante

1.51: L’austriaco Hirscher, che ha già al collo la medaglia d’oro di combinata e che è il dominatore nella specialità negli ultimi anni, è il grande favorito

1.45: Buonanotte agli appassionati di sci alpino. E’ il giorno dello slalom gigante maschile. Si preannuncia una battaglia a tre per l’oro: Hirscher, Kristoffersen, Pinturault

Foto: Fisi Pentaphoto