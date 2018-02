LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA giovedì 15 febbraio: Manuela Moelgg in testa in gigante, tre azzurre nelle 5!

Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio come Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia, mentre nella discesa maschile Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer dovranno superarsi per dare fastidio ai favoriti norvegesi. Sempre nel corso della notte, assisteremo col fiato sospeso allo snowboardcross maschile: Omar Visintin si gioca molto. Difficilmente arriverà una medaglia nel pattinaggio artistico, eppure Marchei-Hotarek e Della Monica-Guarise non sono così lontani dalle prime tre posizioni. Dopo una notte insonne, ecco alle 9.15 l’individuale femminile di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Non c’è tempo neanche di mangiare che ci si fionderà sulla volata finale: dalle 12.00 i 10000 metri di speed skating con Davide Ghiotto e Nicola Tumolero, la 20 km individuale di biathlon con Lukas Hofer e Dominik Windisch e infine, alle 13.30, il team relay di slittino dove l’Italia può sorprendere. Senza dimenticare i ragazzi del curling, impegnati contro gli Stati Uniti. Capito che giornata olimpica ci aspetta? Non vi resta che mettervi comodi e seguirla in tempo reale, minuto per minuto, con la nostra Diretta Live. Perché nel Tempio dello Sport non è mai notte. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo