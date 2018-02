LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, DIRETTA 9 febbraio: l’Italia può sorprendere nel pattinaggio artistico. Seconda prova di discesa per l’alpino. Dalle 12.00 la cerimonia d’apertura

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo Guarise per muovere al meglio i primi passi nella competizione ma attenzione anche ai test dei cugini Fischnaller, di Emanuel Rieder, di Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer.

Poi a partire dalle 12 la Cerimonia d’Apertura, l’evento più atteso della manifestazione, uno spettacolo incredibile che catalizzerà l’attenzione di oltre un miliardo di persone sparse in tutto il globo. La sfilata delle varie Nazioni partecipanti con lo sventolare delle varie bandiere e tutte le delegazioni in festa, poi l’accensione del braciere con l’attesa per scoprire quale sarà l’ultimo tedoforo, la dichiarazione ufficiale di apertura dei Giochi: sono momenti indelebili che rimangono nel cuore di tutti gli appassionati e anche di chi sbircia i Giochi soltanto per qualche istante.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 02.00. Buon divertimento!

.Foto: Valerio Origo