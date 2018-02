LIVE Lazio-Steaua Bucarest, Europa League in DIRETTA 5-1: finita! Immobile, tripletta sublime! Bastos entra e segna! Gol di Felipe Anderson! Pass per gli ottavi in cassaforte

Buonasera e bentrovati alla Diretta Live di Lazio-Steaua Bucarest, ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. Una rimonta difficile ma non impossibile. La Lazio si gioca la qualificazione all’Olimpico in un match di importanza fondamentale per i ragazzi guidati da Simone Inzaghi, costretti a ribaltare l’1-0 dell’andata in Romania e a ridare slancio alla propria stagione dopo uno stop improvviso, contraddistinto da tre sconfitte consecutive in campionato e interrotto dal successo casalingo contro l’Hellas Verona. Vincere con due gol di scarto è l’obiettivo dei biancocelesti, che si affidano a Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson per mettere in crisi la difesa dello Steaua e alla solidità del pacchetto arretrato per contenere le folate offensive di Gnoheré. La Lazio sulla carta dispone di tutte le carte in regola per rimettere a posto le cose, ma il risultato dell’andata ha complicato tutto, rendendo complessi la qualificazione agli ottavi di finale e il sogno del club di tornare ai vertici in una competizione europea. Il calcio d’inizio del match è in programma alle ore 19.00. Seguite con noi le emozioni della sfida tra Lazio e Steaua Bucarest attraverso la DIRETTA LIVE su OA Sport. Buon divertimento!

Termina qui la DIRETTA LIVE di Lazio-Steaua Bucarest, con la manita dei biancocelesti che vale il passaggio del turno. Grazie per averci seguito. Buon divertimento con i prossimi appuntamenti su OA Sport!

Prestazione fantastica per i biancocelesti, che volano sulle ali della tirpletta di Immobile e delle giocate di Felipe Anderson, autore di un gol e tre assist. Apprensione soltanto per i problemi fisici dello stesso Felipe Anderson e di Caceres, rimpiazzato da Bastos, autore del secondo gol laziale.

92′ Finita! La Lazio vince 5-1 e passa il turno!

90′ Saranno due i minuti di recupero.

88′ La Lazio resta nella sua metà campo e prova timidamente a ripartire in contropiede. Ma è in totale controllo del match.

86′ Texeira ci prova da notevole distanza, Strakosha controlla senza problemi. Pioggia battente all’Olimpico.

83′ Poco male per la Lazio, la cui qualificazione resta praticamente blindata.

82′ GOL DELLO STEAUA BUCAREST! 5-1! Gnoheré segna il gol della bandiera, approfittando di una palla persa di Lucas Leiva e di un rimpallo favorevole dopo una prima respinta di Strakosha.

80′ Ormai non c’è storia! De Vrij attraversa tutto il campo e arriva nell’area avversaria, servendo di tacco Caiced, ma Benzar intercetta e sventa il pericolo.

76′ Triangolazione in area tra Immobile e Caicedo, servito di tacco dal compagno. Planic salva in extremis.

74′ Felipe Anderson esce tra gli applausi per un piccolo problema muscolare, al suo posto entra Caicedo.

71′ GOOOOLLLL!!!! 5-0!!!! ANCORA IMMOBILE!!! CHE TRIPLETTA!!! Ancora sull’asse Felipe Anderson-Immobile la Lazio va a segno in contropiede. L’attaccante, servito dal brasiliano, si libera del portiere e di un difensore con una finta, e appoggia la sfera nella porta sguarnita. Manita biancoceleste!

70′ Ormai non c’è partita e la Lazio fa accademia risparmiando le energie in vista del campionato.

67′ Simone Inzaghi effettua il secondo cambio: entra Murgia per Luis Alberto.

64′ Lo Steaua prova a farsi vivo dalle parti di Strakosha. Coman in profondità si fa anticipare da Patric.

61′ Ultimo cambio per lo Steaua: esce l’infortunato Gaman, entra Balasa.

56′ Lazio vicina al quinto gol! Lulic devia la palla sottoporta ma trova l’opposizione di Vlad, che col corpo spedisce la palla a lato.

51′ GOOOLLLL!!! 4-0!!!! FELIPE ANDERSON!!!! Un premio per la prestazione del brasilano! Gran contropiede e botta dal limite dell’area, un gol stupendo che chiude i giochi all’Olimpico!

46′ Si riparte! Ora la qualificazione è davvero vicina per la Lazio. Tra le fila dello Steaua escono Nedelcu e Tanase, entrano Filip e Coman.

SECONDO TEMPO

46′ Si chiude la prima frazione dopo 1′ di recupero. Lazio devastante e avanti 3-0! Immobile sblocca, Bastos entra per Caceres e firma il raddoppio, poi ancora Immobile mette il sigillo su un grande primo tempo. Spettacolare prestazione di Felipe Anderson. Ora guai a calare la tensione.

43′ GOOOOOOLLLLLL!!!! 3-0!!! IMMOBILEEEEE!!!! CHE DOPPIETTA!!! Felipe Anderson continua a seminare il panico tra le maglie della difesa rumena e serve a Immobile un cioccolatino che l’attaccante trasforma in gol con un piatto destro implacabile! Ora la qualificazione è ad un passo!

41′ FELIPE ANDERSON!!! Grande conclusione per il brasiliano, che costringe Vlad a bloccare in due tempi!

39′ La Lazio ora è in controllo del match e non forza più in fase offensiva. Steaua in bambola.

34′ GOOOOLLLLL!!!! 2-0!!! BASTOS!!!! Gran colpo di testa per il centrale che, appena entrato, scaraventa in rete la sfera sugli sviluppi di un corner dalla destra di Luis Alberto! Ora la Lazio è virtualmente qualificata!

33′ Ammonito anche Immobile, sempre per proteste. Lazio nervosa.

30′ Basta entra con veemenza su Gnoheré e poi protesta per il fischio dell’arbitro. Giallo per il terzino laziale.

28′ Prosegue il forcing della Lazio! Luis Alberto prova la conclusione da buona posizione, Nedelcu mette in corner con il busto.

26′ AHI! INFORTUNIO PER CACERES! Il difensore uruguaiano esce per un problema al ginocchio e lascia il campo a Bastos.

20′ ALTRA CHANCE PER IMMOBILE! Lucas Leiva pesca il bomber sul filo del fuorigioco. Immobile salta il portiere ma da posizione defilata spara a lato. Lazio dominante ma sprecona.

18′ ANCORA IMMOBILE! CHE OCCASIONE! Felipe Anderson si libera di un avversario con una finta spettacolare e serve al centro immobile, che da centro area va al tiro, ma la deviazione di un difensore fa scivolare la sfera oltre la traversa.

14′ IMMOBILE!!! Grande conclusione dell’attaccante, che continua a seminare il panico nella difesa ospite. Planic devia in corner, ma lo Steaua traballa.

11′ La Lazio si riaffaccia in avanti e un tiro cross di Lulic per poco non sorprende Vlad.

10′ CHE RISCHIOOO!!! Lo Steaua ad un passo dal pareggio! Budescu, lasciato solo dalla difesa laziale, da centro area sfiora la traversa.

7′ GOOOOOOLLLLLL!!!!! 1-0!!! IMMOBILEEEEE!!!! Che giocata del bomber laziale! Stop superbo di petto in area su cross di Lulic e gran tiro al volo sotto la traversa! Lazio avanti! Ed ora la situazione è in perfetta parità!

6′ Lazio contratta e un po’ nervosa nelle prime battute del match.

4′ Budescu prova a sorprendere Strakosha con un tiro da distanza siderale su calcio piazzato. Palla altissima sopra la traversa.

2′ Subito uno scontro di gioco tra Patric e Gnoheré in una zona innocua del campo. Il francese resta a terra per qualche istante, poi si rialza.

1′ Partiti! La Lazio si fionda subito all’attacco.

PRIMO TEMPO

18.55 – Squadre in campo! Suona l’inno dell’Europa League.

18.52 – Le squadre sono rponte a fare il loro ingresso in campo. I biancocelesti sembrano carichi e pronti a mettere a ferro e fuoco la difesa dello Steaua.

18.48 – Ci sarà anche il reietto de Vrij nella difesa laziale, pronto a partire a fine anno a causa del mancato rinnovo contrattuale.

18.41 – Lo Steaua punta ancora su Gnoheré per cercare di colpire in contropiede. Un gol per gli ospiti sarebbe una manna del cielo e costringerebbe la Lazio a segnare almeno 3 reti per qualificarsi.

18.36 – Inzaghi si affida a Felipe Anderson, tornato titolare dopo il diverbio delle scorse settimane, per scardinare la difesa rumena. Con lui in attacco ci sarà Immobile, reduce dalla doppietta contro l’Hellas Verona.

18.30 – Parola d’ordine: vincere. La Lazio non ha alternative e sa di dover portare a casa una vittoria con due gol di scarto se vorrà strappare il pass per gli ottavi di finale. Ecco le formazioni ufficiali del match:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, De Vrij, Caceres; Basta, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. All. S. Inzaghi.

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Vlad; Benzar, Planic, Gaman, Morais; Nedelcu, Teixeira; Man, Budescu, Tanase; Gnoherè. All. Dica.













Foto di Gianfranco Carrozza