LIVE Lazio-Milan, Coppa Italia in DIRETTA: 4-5 d.c.r. Romagnoli realizza il penalty decisivo! I rossoneri raggiungono la Juventus in Finale

Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Milan, ritorno della semifinale della Coppa Italia 2017-2018 allo Stadio Olimpico di Roma.

Nel match d’andata a San Siro, non vi sono state marcature e va da sé che si deciderà tutto nella serata romana. I rossoneri potranno contare sul vantaggio del gol in trasferta ma, nello stesso tempo, i laziali, davanti al proprio pubblico, hanno l’occasione di centrare un’altra finale in questa manifestazione e le motivazioni non mancano.

Ci si gioca una fetta di stagione importante e la vincitrice di questa sfida avrà come avversaria o Atalanta o Juventus coi bianconeri fortemente indiziati visto il successo 1-0 a Bergamo (partita d’andata). Ne vedremo delle belle a fine febbraio tra due squadre che concepiscono il calcio in modo diverso: la formazione di Simone Inzaghi più manovriera mentre quella di Rino Gattuso molto più impostata sul gioco in verticale.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Lazio-Milan, ritorno della semifinale della Coppa Italia 2017-2018 allo Stadio Olimpico di Roma: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti!













E’ tutto per questa DIRETTA LIVE!!!! Vince dunque il Milan (5-4) dopo i calci di rigore contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Un saluto dalla redazione di OASport.

GOL DI ROMAGNOLI!!!!!! 5-4 per il Milan e rossoneri in finale. Sotto una nevicata improvvisa all’Olimpico la squadra di Gattuso trionfa! Saranno dunque i milanisti ad affrontare la Juventus in finale al termine di un incontro infinito.

TRAVERSA!!!!! Destro di Luis Felipe che impatta il legno ed ora sui piedi di Romagnoli, il pallone della finale!

BELISSIMO RIGORE DI CALHANOGLU: spiazzato Strakosha. 4-4 ed ora Luis Felipe.

SPIAZZA DONNARUMMA LULIC!!! 4-3 per la Lazio. Ora Calhanoglu per il Milan.

LA METTE DENTRO BONUCCI!!!! Spiazzato Strakosha e si va ad oltranza!!! Lulic ora sul dischetto (3-3).

FELIPE ANDERSON REALIZZA!!!!! Tiro alla destra di Donnnarumma e Lazio in vantaggio. Ora Bonucci sul pallone e se ci sarà errore sarà finale per la Lazio.

CHE ANGOLO BORINI!!! Rigore fantastico e 2-2. Felipe Anderson per la Lazio.

GOL PAROLO!!!! Ottimo destro a pelo d’erba, Donnarumma immobile e 2-1 per la Lazio. Tocca a Borini.

GOL BONAVENTURA!!! Destro molto forte del rossonero, niente da fare per Strakosha: 1-1.

NOOOO!!!! ALTRO ERRORE!!!! Lucas Leiva fallisce e Donnarumma para ancora, sempre 1-0 per la Lazio. Bonaventura sul pallone!!

ANCORA STRAKOSHA!!!! Destro ad incrociare sulla sinistra ed il portiere della Lazio si salva ancora. 1-0 sempre per la Lazio.

DONNARUMMA!!!!! Bravissimo a rimanere in piedi fino all’ultimo e distendendosi alla sua sinistra devia!!! E’ il turno di Montolivo.

PARA STRAKOSHA!!!! Sinistro a mezza altezza centrale e bravo il portiere della Lazio ad intuire. E’ il momento di Milinkovic-Savic

GOL LAZIO! Destro ad incrociare, intuisce Donnarumma ma non riesce a deviare. Ora tocca Rodriguez.

E’ Ciro Immobile il primo a calciare.

SARANNO I CALCI DI RIGORE A DECIDERE LA FINALISTA!!!! Lazio e Milan si giocheranno la qualificazione dal dischetto.

119′ KALINIC!!!! CHE OCCASIONEEE!!!!!! Contropiede micidiale dei rossoneri, Bonucci in proiezione offensiva, servizio al bacio per l’attaccante croato che dal dischetto del rigore spara alto. INCREDIBILE!!!

118′ IMMOBILE!!! Destro dell’attaccante della Lazio in area ma bravissimo Calabria si immola e devia.

117′ Attacco tambureggiante dei laziali che costringono Calabria a mettere in angolo.

116′ Attacca la Lazio cercando un pertugio nell’organizzata retroguardia rossonera.

114′ Ancora Lazio pericolosa con Milinkovic-Savic che innesca la corsa di Felipe Anderson. Sempre Romagnoli che in scivolata mette in fallo laterale

112′ Felipe Anderson riceve un cambio di gioco di Immobile e punta Rodriguez. Il brasiliano calcia in porta da fuori area ma la sua conclusione si perde sul fondo.

110′ Con Borino in campo, Gattuso spera di allungare la squadra ed essere pericoloso in ripartenza.

108′ Terzo cambio nel Milan: fuori Suso, dentro Borini.

107′ Niente di fatto ma è sempre la Lazio in possesso palla.

106′ ROMAGNOLI!!! CHE INTERVENTO!!! Grandissimo Milinkovic Savic a saltare netto Bonucci ma poi abilissimo l’altro centrale rossonero a coprire il compagno di reparto e salvare in angolo.

Fischia Rocchi la conclusione del primo tempo supplementare.

105′ Ci sarà un minuto di recupero.

102′ Ammonito Milinkovic-Savic per proteste oltre a Radu per l’intervento da dietro su Suso.

100′ Punizione per il Milan: fallo su Suso di Lukaku. Punizione nella zona mediana.

98′ INCREDIBILE OCCASIONE PER ROMAGNOLI!!! Da posizione favorevole il difensore non riesce a girare di testa con quasi la porta spalancata.

97′ STRAKOSHA!!!!! Grande parata del portiere della Lazio che devia in angolo la punizione, a sua volta, deviate di Chalanoglu.

97′ Gomitata di Felipe Anderson su Biglia e punizione da posizione interessante con Calhanoglu sulla palla.

96′ Cambio per il Milan: esce Kessié ed entra Montolivo.

95′ Ottimo intervento in tackle scivolato di Romagnoli, in anticipo su Immobile in percussione.

94′ Bravissimo Milinkovic-Savic in fase di ripiegamento su un filtrante di Suso per Kessié ad anticipare il centrocampista africano.

93′ Si fa vedere subito Lukaku sulla corsia sinistra mettendo in mezzo un traversone interessantissimo ma è abile la retroguardia, con Bonucci, a liberare l’area.

92′ Terzo cambio della Lazio: fuori Marusic, dentro Lukaku.

91′ Possesso palla insistito del Milan, palla persa però da Kessié e ripartenza di Immobile che però si allunga troppo il pallone, favorendo la chiusura della difesa rossonera.

INIZIO PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

FINISCE QUI!!! Rocchi fischia allo scadere esatto dei 2′ di recupero, scatenando le proteste della Lazio, lanciata in contropiede. Si va ai supplementari.

90+1 Cartellino giallo per Marusic, costretto a mettere giù Calhanoglu. Punizione per i rossoneri in mezzo al campo.

2′ di recupero. Se permarrà lo score di parità, si andrà ai tempi supplementari.

89′ Il destro a giro di MIlinkovic-Savici finisce abbondantemente alto.

88′ Entrata fuori tempo di Biglia su Milinkovic-Savic e punizione da posizione centrale molto pericolosa per la porta del Milan.

87′ Percussione di Felipe Anderson sulla sinistra, bravissimo però Bonucci a chiudere dopo che Calabria non era riuscito ad arginarlo.

86′ Va il brasiliano dalla bandierina ma il suo traversone non sortisce effetto ed il Milan torna in possesso di palla.

85′ Attacca a testa bassa la Lazio con Felipe Anderson che conquista il corner.

84′ Niente da fare per i rossoneri, i laziali liberano l’area e ripartano.

83′ Il Milan conquista un angolo, bravo Bonaventura a rimpallare il pallone su Radu.

82′ Squadre un po’ stanche in questa fase.

80′ Niente di fatto, Milinkovic Savic anticipa tutti ma tiene palla il Milan.

79′ Rodriguez riceve da Suso sul versante sinistro del campo e conclude verso la porta di Strakosha. C’è una deviazione di Parolo che mette in corner.

77′ Tenta l’acrobazia in area Milinkovic-Savic ma la sua rovescia termine a lato.

76 Ripartenza molto veloce di Felipe Anderson ma è bravo Bonucci a portarlo sull’esterno e non concedergli spazio.

75′ Ci prova Lulic!!! Conclusione alle stelle del calciatore della Lazio.

74′ Altro fallo dei rossoneri: stavolta nulla da dire sull’intervento di Bonaventura ai danni di Marusic. Punizione, dalla destra di Anderson e deviazione in angolo della difesa del Milan.

73′ Destra a giro di Felipe Anderson che si infrange contro la barriera.

71′ Rocchi ravvisa un fallo su Immobile di Calabria che lascia perplessi in quanto l’attaccante della Lazio incespica da solo in corsa. Comunque punizione per i biancolesti, da posizione centrale molto pericolosa.

69′ Primo cambio per Gattuso: fuori uno stanco Cutrone, dentro Kalinic.

68′ Secondo cambio nella Lazio: fuori Caceres, dentro Luiz Felipe

67′ Primo cambio nella Lazio: fuori Luis Alberto, dentro Felipe Anderson.

65′ Grandissima chiusura di Radu su Cutrone, poco reattivo in quest’azione pericolosa di contropiede.

64′ Prova a rispondere la Lazio che cerca di intensificare il ritmo ma la difesa del Milan si chiude bene.

62′ Il Milan sembra stare meglio fisicamente in questa fase e fa paura quando riparte.

60′ Calabria perde una palla sanguinosa ma Luis Alberto non riesce ad approfittarne.

59′ CALHANOGLU SI DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO!! Altra ripartenza micidiale dei rossoneri: Bonaventura innesca l’esterno che da ottima posizione spara fuori.

58′ Fallo di mano di Immobile ravvisato da Rocchi ma dal replay l’attaccante aveva controllato con la spalla.

57′ Intervento fuori tempo di Romagnoli su Immobile che atterra l’attaccante della Lazio. Punizione per i padroni di casa: Luis Alberto pronto a mettere in mezzo.

55′ CHE OCCASIONE PER CALABRIA!!! Palla filtrante magica di Suso per l’esterno destro ed il suo destro viene deviato coi piedi da Strakosha.

53′ Lazio molto aggressiva in questa ripresa e non facile per Biglia organizzare la manovra del Milan.

51′ LAZIO INSIDIOSA!! Serie infinita di passaggi all’interno dell’area di rigore con Parolo che prova a calciare verso Donnarumma. Tiro smorzato, parata agevole per il portiere rossonero.

50′ Grande pressing alto della Lazio ma è bravo il Milan ad uscire palla al piede con Bonucci che cerca il traversone per Rodriguez, anticipando molto bene da Parolo. Poi ci prova Suso ma il tiro non crea problemi a Strakosha.

48′ Sortita offensiva di Kessié che, imbeccato da Rodriguez, non trova l’impatto con il pallone di testa da buona posizione.

47′ Punizione per la Lazio calciata da Luis Alberto ma è brava la difesa del Milan a pulire la propria area.

46′ CALHANOGLU!! Sbaglia Parolo che lancia involontariamente in profondità il numero 10 rossonero. L’esterno d’attacco perde un tempo di gioco e poi calcia in porta trovando la risposta sicura di Strakosha, molto attento.

INIZIO SECONDO TEMPO. Non ci sono cambi tra le due squadre

Termina a reti bianche il primo tempo: più Lazio che Milan, ma rossoneri pericolosi in contropiede.

1′ di recupero.

45′ Milan che tiene palla in questi ultimi scampoli del primo tempo per arrivare al riposo sullo 0-0.

44′ Accelerazione di Bonaventura, abile a saltare Parolo. Il centrocampista della Lazio atterra l’avversario e ci sarà un nuovo fischio di Rocchi che assegna un calcio di punizione al Milan.

41′ Ancora Luis Alberto che di testa prova a sorprendere Donnarumma ma il pallone si spegne ampiamente a lato.

39′ Palleggio dei rossoneri che cercano di togliere il ritmo ai laziali.

37′ Milan che prova a rimettersi in ordine in mezzo al campo dopo gli scampati pericoli.

35′ OCCASIONE LAZIO!!!! Grande giocata di Luis Alberto, con il tacco, imbucata per Immobile, destro incrociato e Donnarumma si fa trovar pronto.

32′ LAZIO VICINISSIMA AL GOL!! Leggerezza incredibile di Donnarumma che, nel tentativo di coprire la rimessa dal fondo, lascia Immobile libero di calciare da posizione angolatissima. Pallone che non trova lo specchio della porta per pochissimo.

30′ Calhanoglu ci prova dalla distanza! Destro a giro a sfiorare l’incrocio di Strakosha, adesso meglio il Milan.

29′ Altra ripartenza micidiale del Milan con Bonaventura che taglia il campo non trovando poi però Cutrone in area.

28′ INCREDIBILE!!!! CHE OCCASIONE PER IL MILAN!! Uscita di Strakosha, rimpallo su Caceres e Cutrone da posizione favorevole non trova la porta.

27′ Esce Romagnoli dal campo per un taglio sulla coscia!!

26′ Intervento falloso di Luis Alberto su Kessié e punizione per il milan in mediana.

24′ Ci prova Leiva da fuori area ma la conclusione è troppo centrale, presa facile per Donnarumma.

22′ Conclusione di Caceres da fuori ma Donnarumma in presa alta è pronto.

21′ Palla persa ingenuamente da Suso che innesca il contropiede della Lazio ma il lancio di Luis Alberto per Immobile è troppo lungo consentendo a Donnarumma di chiudere coi piedi in fallo laterale.

18′ SUSO!!!! Risponde il Milan. Magia in mezzo al campo del centrocampisto rossonero e conclusione radente ma è bravissimo Strakosha ad opporsi. Interviene Cutrone ma la sua conclusione, su cui è bravissimo il portiere della Lazio, non è valida per la posizione di fuorigioco dell’attaccante milanista.

16′ MILINKOVIC-SAVIC!!!! Altro errore in uscita del Milan, stavolta Rodriguez e destro dai 20 metri del serbo che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma.

14′ OCCASIONE LAZIO!!! Errore di Çalhanoğlu in uscita, riparte Marusic sulla destra, cross a pelo d’erba dalla destra ed è bravo Calabria ad anticipare tutti.

13′ Cross dalla destra di Calabria ma è bravo Strakosha in uscita alta a far suo il pallone.

12′ Grande pressione da una parte e dall’altra in mezzo al campo. Si fa fatica a fare gioco.

11′ Si riprende Luis Alberto e si riprende il gioco.

10′ Proteste vibranti della Lazio per Luis Alberto che cade a terra in seguito ad uno scontro con Bonucci. Per Rocchi è tutto regolare anche se lo spagnolo resta a terra. Dal replay, il fallo del centrale rossonero c’era tutto!

8′ CUTRONE!!!! Grande verticalizzazione di Bonucci per la punta centrale ma bravo Strakosha nell’uscita ad anticipare l’avversario.

7′ MILINKOVIC-SAVIC!!!! CHE GIOCATA!!!! Va via al suo marcatore e tenta la puntata sul palo di Donnarumma ma ancora una volta il portiere rossonero si fa trovare pronto.

6′ IMMOBILEE!!!! CHE OCCASIONE!!! Cross splendido dalla sinistra del bosniaco per Immobile, colpo di testa ben indirizzato ma è bravissimo Donnarumma a salvarsi in angolo.

4′ Immobile prova il mancino da fuori area ma viene fermato dalla difesa del Milan. Il pallone poi rimbalza su Parolo e termina la sua corsa sul fondo con Donnarumma in controllo.

2′ Tenta l’imbucata Milinkovic-Savic per Parolo, con una verticalizzazione però troppo lunga per il centrocampista biancoceleste. Bravo Donnarumma a leggere l’azione e a far suo il pallone.

1′ Grande aggressività della Lazio sui portatori di palla del Milan che, in quest’inizio, vuol fare la partita.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.45: In tribuna presente anche il ct della Nazionale Luigi Di Biagio.

20.44: Compagini in campo, partita diretta da Gianluca Rocchi. Chi vincerà, se la vedrà in finale con la Juventus.

20.41: Squadre pronte a calcare il campo dello stadio Olimpico.

20.37: Lulic chiude così il suo riscaldamento…

20.32: “Vogliamo arrivare fino in fondo e abbiamo lavorato tanto per questo. Siamo a 90 minuti dalla finale e ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi”, ha dichiarato Simone Inzaghi a RaiSport.

20.31: “La Tim Cup è un obiettivo stagionale, con Gattuso lavoriamo molto sulla fase difensiva rispetto a quello che facevamo con Montella. Ci ha trasmesso la sua grinta e il suo carattere di campione che ha vinto tutto“, le parole di Alessio Romagnoli.

20.29: Tra 15′ si inizierà a fare sul serio.

20.24: Mancano circa 20′ al calcio d’inizio di questa attesissima semifinale.

20.22: Inzaghi e Gattuso non rinunciano a nessuno e puntano sui migliori: il Milan schiera la stessa formazione reduce dal successo sulla Roma, nella Lazio tornano titolari De Vrij, Parolo e Luis Alberto a riposo in occasione dell’ultima di campionato.

20.20: Lo 0-0 dell’andata a San Siro ha rimandato qualsiasi verdetto ai 90 minuti di questa sera all’Olimpico, dove Lazio e Milan si giocano la finale di Coppa Italia, che si disputerà poi in questo stesso stadio il 9 maggio. La Lazio cerca la quarta finale negli ultimi sei anni, provando a bissare la presenza dell’anno scorso quando perse all’ultimo atto contro la Juventus, mentre il Milan ha raggiunto il match conclusivo solo una volta (nel 2016) negli ultimi 15 anni e non vince dal 2003.

20.16: Anche i padroni di casa si preparano al meglio:

20.13: Bonucci dà la carica ai suoi compagni.

20.10: “Servirà concretezza davanti ed attenzione dietro. In campionato contro di loro non abbiamo giocato ai nostri livelli. Per cui ce la giochiamo davanti ai nostri tifosi”, le parole di Ciro Immobile.

20.09: Gennaro Gattuso è imbattuto nelle due sfide da allenatore con Simone Inzaghi, arrivate entrambe nel giro di tre giorni a gennaio: una vittoria e un pareggio per il rossonero.

20.07: Guardando ai precedenti, la Lazio ha vinto tre degli ultimi quattro incontri giocati in casa contro il Milan in Coppa Italia (una sconfitta), segnando almeno due reti in ciascuno di questi quattro match. Per il Milan, sono già tre le gare consecutive in questa competizione in cui non hanno concesso gol: non arrivano a quattro da febbraio 1993. I rossoneri, inoltre, hanno segnato almeno un gol nelle ultime nove trasferte di Coppa Italia.

20.04: 3-5-1-1 confermato per l’allenatore biancoceleste, mentre Gennaro Gattuso continua la sua marcia con il Milan: 4-3-3 sempre più modulo perfetto per la formazione rossonera. Nessun cambio rispetto all’undici che tre giorni fa ha affrontato e battuto 0-2 la Roma sempre all’Olimpico: Patrick Cutrone giocherà dal primo minuto. Sorpasso avvenuto nei confronti di Nikola Kalinic, che sembrava favorito per una maglia da titolare.

20.01: Dopo la vittoria di Reggio Emilia in campionato contro il Sassuolo, impegno in semifinale di Coppa Italia per la Lazio di Simone Inzaghi, alla ricerca della quarta finale in sei anni. Archiviato lo 0-3 del Mapei Stadium, obbligatorio vincere per i biancocelesti: in caso di 0-0 si andrebbe ai supplementari, mentre un pareggio con gol qualificherebbe il Milan.

19.58: il Milan va a caccia della seconda finale di Coppa Italia nel giro di tre anni, dopo quella persa nel 2016 contro la Juventus ai tempi supplementari. Per qualificarsi però c’è da ottenere un risultato positivo stasera contro i biancocelesti dopo lo 0-0 a San Siro nel match d’andata. Si riparte dunque da un pareggio a reti bianche che rimette tutto in discussione.

19.55: Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

19.52: Le squadre sono arrivate all stadio già da 10′ e stanno calcando il campo di gioco.

19.50: Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, allo stadio Olimpico.

Foto: pagina facebook Milan