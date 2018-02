LIVE Juventus-Atalanta, Coppa Italia in DIRETTA: ritorno della semifinale, bergamaschi per la rimonta

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, ritorno della semifinale della Coppa Italia.

Le due squadre dovevano trovarsi di fronte domenica, sempre a Torino, ma la neve ha impedito lo svolgersi del match. Oggi, invece, non dovrebbero esserci problemi. Si riparte dall’1-0 dell’andata, firmato da Gonzalo Higuain. Proprio il Pipita potrebbe essere recuperato in vista dell’incontro odierno. È un periodo particolare per la Juve, visto l’impegno di sabato contro la Lazio e la trasferta in Champions di mercoledì prossimo, ma Allegri considera fondamentale l’impegno: nessuno, infatti, è mai riuscito a vincere per 4 volte di fila il trofeo. Dall’altro lato l’Atalanta, che si gioca tutto. Per i bergamaschi sarà tutt’altro che facile vincere all’Allianz Stadium ma il risultato dell’andata non dà altra soluzione, motivo per cui Gasperini schiererà la migliore formazione possibile.

C’è in palio la finale. La partita comincerà alle ore 17.30: noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade in campo. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta!













