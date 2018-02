LIVE Italia-Macedonia, Europei Basket femminile 2019 in DIRETTA: azzurre, serve una vittoria verso la qualificazione

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Macedonia, sfida valevole per la quarta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Dopo la fantastica vittoria in terra svedese le azzurre hanno riaperto completamente i giochi per il primo posto nel girone H, ma è obbligatorio non sbagliare questa sera a Pavia ed ottenere un’altra vittoria per avvicinarsi alla qualificazione. La Macedonia ha perso finora tutte le partite in queste Qualificazioni, ma l’Italia non deve assolutamente sottovalutare l’impegno, anche perchè all’andata le macedoni qualche grattacapo alle azzurre lo hanno dato. Bisogna vincere, anche perchè c’è da sfruttare lo scontro diretto tra Svezia e Croazia, che sono a pari punti con la squadra di coach Marco Crespi in testa alla classifica.

Palla a due alle ore 18.30 e buon divertimento con la diretta di OA Sport.













Credit Ciamillo