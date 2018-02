LIVE Grecia-Italia, Europa Cup Pallanuoto femminile in DIRETTA: 9-8. Il Setterosa non molla!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale dell’ultima sfida di Europa Cup della nazionale italiana di pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà la Grecia.

Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre hanno ottenuto larghe vittorie contro Israele e Germania, staccando il pass per le Super Final. La partita persa contro le magiare non ha però precluso alle azzurre la possibilità di giungere al primo posto, ma oggi bisognerà vincere con tre gol di scarto per poter entrare in gioco direttamente dalle semifinali.

La gara inizierà alle 8.30 ora italiana. Appuntamento con il nostro live qualche minuto prima dell'inizio della contesa. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale! (Foto: Daniela Bolla)













INIZIO ULTIMO QUARTO

FINE TERZO QUARTO

0’20” Recuperiamo palla, ultimo possesso Italia

0’55 Temporanea per Bianconi… Non vanifichiamo tutto….

1’14” PALMIERI!!!! Il Setterosa è ancora vivo! 8-9.

1’30” Altra temporanea per Tsoukala, possiamo rientrare in partita!

3’02” TABANI!!! L’Italia torna a -2, forse non è ancora finita! 7-9

3’21” Temporanea per Patra. Possiamo accorciare ulteriormente.

4’03” BIANCONI!!! L’Italia torna a segnare dopo oltre 10′: 6-9

4’16 Definitiva per Diamantopoulou. Occasione per tornare a segnare.

4’39” Gol Grecia. Tsoukala chiude la contesa. Le azzurre si sono spente a fine primo quarto. 5-9.

5’25” Gol Grecia. Plevritou ci punisce ancora. 5-8.

6’15” Regge il fortino greco, non segniamo da un’eternità…

6’47” Temporanea per Plevritou, Conti chiama time out: ora o mai più.

7’00” Nulla da fare anche in questa occasione

7’25” Temporanea per Chydirioti, possiamo accorciare.

INIZIO TERZO QUARTO

FINE SECONDO QUARTO

0’36” Gol Grecia. Tsoukala ci punisce, ancora una volta, proprio ad un soffio dalla fine della superiorità numerica. 5-7

0’53” Piove sul bagnato: temporanea per Gragnolati. La Grecia sente l’odore del sangue e chiama time out per tentare il +2.

1’45” Gol Grecia. Asimaki ci punisce, elleniche per la prima volta in vantaggio. 5-6

2’12” La Grecia disinnesca anche questo attacco italiano.

2’38” Temporanea per Plevritou. Dobbiamo tornare a condurre.

2’52” Gol Grecia. Xenaki ci punisce proprio al tramonto della superiorità numerica. 5-5 e tutto da rifare.

3’11” Temporanea per Picozzi, bisogna stare attente…

4’10” La Grecia torna in possesso della palla, occasione sciupata.

4’36” Temporanea per Patra. Occasione per riallungare, non dobbiamo farcela sfuggire.

4’57” Gol Grecia. Eleftheriadou ci punisce. Ora l’Italia ha un solo gol di margine.

5’19” Temporanea per Queirolo. Ora bisogna resistere.

5’38 Gol Grecia. Xenaki sorprende l’Italia dalla distanza ancora in 7 contro 7. 5-3

6’04” PALMIERI!!!! Ritorna sul +3 l’Italia… Si annuncia una gara da batticuore! 5-2.

6’23” Gol Grecia. Chydirioti sorprende Gorlero in parità numerica. 4-2

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO

1’30” Nulla da fare questa volta per le azzurre. Si resta sul 4-1.

1’53” Temporanea per Diamantopoulou! Occasione per il +4!

2’35” BIANCONI!!!! Proprio alla fine dei 20″ di superiorità l’Italia ritorna sul +3! 4-1.

2’55 Temporanea per Tsoukala, ghiotta occasione. Conti lo sa e chiama time out.

3’58” Gol Grecia. La difesa azzurra si fa sorprendere, Plevritou accorcia: è 3-1.

4’05” BIANCONI!!!! L’Italia trova i tanto agognati tre gol di margine!

4’20” Si salva ancora la nostra difesa: 2-0 Italia.

4’50” Temporanea per D’Amico, ancora alla prova la difesa azzurra.

5’10” Resiste la difesa azzurra!

5’33” Temporanea per Tabani

5’39” AIELLO!!!! Che inizio per le azzurre!!! 2-0

7’16” GARIBOTTI!!!!! Italia subito in vantaggio, con una bella finalizzazione su azione in superiorità numerica. 1-0

PARTITE!

