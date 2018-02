LIVE Freestyle Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Brady Leman Campione, Klotz e Thanei eliminati agli ottavi di finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara appassionante e avvincente e aperta a diversi pronostici anche il se il grande favorito è Jean-Frederic Chapuis, Campione Olimpico che insegue la doppietta: il francese è la grande icona di questo sport ma se la dovrà vedere con diversi connazionali molto agguerriti oltre che con l’austriaco Marc Bischofberger in testa alla classifica di Coppa del Mondo e tanti altri pretendenti. L’Italia si affida a Siegmar Klotz e Stefan Thanei, mai saliti sul podio in Coppa del Mondo ma possibili outsider: serve davvero un miracolo nella giornata più importante della carriera.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00. Buon divertimento a tutti.

06.52 Il canadese Brady Leman è Campione Olimpico! Battuto lo svizzero Marc Bischofberger, bronzo al russo Sergey Ridzik.

06.47 Lo svizzero Armin Niederer ha vinto la small finale davanti al francese Arnaud Bovolenta.

06.42 Ora spazio alla small final.

06.35 Il canadese Kevin Drury e il russo Sergey Ridzik sono gli altri finalisti.

06.29 Il canadese Brady Leman e lo svizzero Marc Bischofberger sono i primi finalisti.

06.22 ELIMINATO CHAPUIS! Il favorito per l’oro è soltanto quarto! Passano il russo Sergey Ridzik e il canadese Dave Duncan.

06.18 In semifinale anche il canadese Kevin Drury e il francese Arnaud Bovolenta.

06.13 Gli svizzeri non finiscono mai. Avanti anche Armin Niederer insieme allo sloveno Filip Flisar.

06.10 Eliminato Alex Fiva! Lo svizzero aveva vinto le qualifiche! Passano in semifinale il canadese Brady Leman e l’elvetico Marc Bischofberger.

06.00 Ora si inizia con i quarti di finale.

05.55 Niente da fare per Siegmar Klotz, purtroppo elimnato anche il secondo azzurro. Passano il turno il francese François Place e il russo Sergey Ridzik.

05.50 Il canadese Dave Duncan e il favorito francese Jean Frederic Chapuis passano dal penultimo ottavo di finale. Ora Klotz.

05.46 Un atleta si è infortunato. Soccorsi in pista.

05.41 Dal sesto ottavo di finale avanzano l’austriaco Robert Winkler e il russo Semen Denshchikov.

05.38 Nel quinto ottavo di finale passano il canadese Kevin Drury e il francese Arnaud Bovolenta.

05.34 Dal quarto ottavo di finale avanzano gli svizzeri Niederer e Lenherr.

05.28 Thanei purtroppo è eliminato. Passano il turno lo sloveno Filip Flisar e l’austriaco Thomas Zangerl.

05.23 Ora tutti con Thanei.

05.22 Dal secondo ottavo di finale avanzano lo svizzero Marc Bischofberger e il canadese Brady Leman. Fuori il francese Terence Tchiknavorian, uomo da medaglia.

05.17 Lo svizzero Fiva e l’austriaco Kappacher passano ai quarti di finale. Eliminato il russo Omelin.

05.15 INIZIANO GLI OTTAVI DI FINALE.

05.00 Stefan Thanei è inserito nel terzo ottavo di finale con lo sloveno Filip Flisar, il tedesco Florian Wilmsmann e l’austriaco Thomas Zangerl. Siegmar Klotz è invece inserito nell’ultimo ottavo di finale con il russo Sergey Ridzki, il francese François Place e il canadese Christopher Delbosco.

04.33 Si è chiuso il seeding round. Miglior tempo dello svizzero Alex Fiva (1:08.74) con 47 centesimi sul russo Sergey Ridzkiz e 67 sul canadese Kevin Drury. Il favorito Jean Frederic Chapuis è settimo a 1.10. Gli italiani: Stefan Thanei 12esimo a 1.36, Siegmar Klotz 15esimo a 1.41. Poco importa, serviva solo per definire gli abbinamenti negli ottavi di finale. Alle 05.15 il via al tabellone a eliminazione diretta.

04.27 Siegmar Klotz 15esimo a 1.41 dal leader.

04.24 Sbaglia Chris Delbosco. Il canadese è 28esimo. Ora Stefan Thanei.

04.20 Siegmar Klotz è 13° a 1″41! Buona prestazione per l’azzurro.

04.14 Nessun tempo di rilievo, prime posizioni in ghiacciaia. Tra un paio di discese tocca agli azzurri.

04.09 Si avvicina il turno dei due azzurri, ma al momento non si fanno segnare tempi interessanti.

04.04 Non cambiano le posizioni di vertice al momento. Sono già scesi 16 concorrenti su 31.

04.00 Solo sesto il transalpino Jean Frederic Chapuis, grande favorito della vigilia, a 1″10.

03.56 Tempi alti degli atleti in questo frangente.

03.51 L’atleta olimpico dalla Russia Sergey Ridzik è secondo a 0″47.

03.47 Nuovo miglior tempo per l’elvetico Alex Fiva, con 1’08″74.

03.46 Bene anche il tedesco Paul Eckert, terzo a 0″60.

03.44 Si avvicina all’elvetico il canadese Brady Leman, secondo a 0″48.

03.38 Stanno peggiorando i tempi.

03.34 Il nuovo miglior tempo è dell’elvetico Armin Niederer: 1’09″46.

03.32 1’10″12 per lui

03.30 Inizia il seeding round. Il primo a partite è il francese Bovolenta.

03.00 L’inizio del seeding round è stato spostato di trenta minuti. Si inizia alle 03.30.

02.55 L’Italia si affida a Siegmar Klotz e Stefan Thanei, potenziali outsider. Il grande favorito è il francese Chapuis ma sono tanti i possibili pretendenti al podio.

02.50 Tra dieci minuti inizierà il seeding round. 31 atleti al via, servirà soltanto per definire gli accoppiamenti negli ottavi di finale.