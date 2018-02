LIVE Fed Cup 2018, Italia-Spagna 1-1 in DIRETTA: ci si gioca tutto! Sara Errani apre contro Carla Suarez Navarro

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto netto, dovrà vedersela contro Carla Suarez Navarro. Il bilancio è di 8-3 in favore dell’azzurra con l’ultimo successo datato 2016 sul cemento di Sydney dove Sarita si impose 6-3 6-3.

Ci si augura che questo risultato possa riconfermarsi per mettere nelle migliori condizioni Jasmine Paolini di tentare di centrare il bersaglio grosso contro una rivale meno qualificata della Suarez Navarro. Ovviamente è da tenere in debito conto l’eventualità del doppio, in caso di 2-2, ed allora in quel caso bisognerà vedere quali scelte farà il capitano Tathiana Garbin. Probabilmente verrà chiesto un altro sacrificio alla Errani, abituata a giocare in doppio, in coppia con Deborah Chiesa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Appuntamento alle ore 14.00. Buon divertimento!

13.56: Per quanto riguarda i precedenti tra le due compagini, sono sette i precedenti tra le due nazioni, ed il bilancio è favorevole alla Spagna che è in vantaggio per 4-3 e si è aggiudicata anche le ultime due sfide, a Napoli nel primo turno del 2008 e a Lleida nel 2016 quando furono proprio le iberiche a condannare le azzurre alla retrocessione. La Spagna vanta nella propria bacheca cinque Fed Cup – conquistate nel 1991, 1993, 1994, 1995 e 1998 – ed occupa il quarto posto nella classifica delle Nazioni più vittoriose.

13.51: “Sono molto soddisfatta della prestazione di ieri di Jasmine (Paolini ndr). Giocare contro una tennista come la Suarez Navarro può esserle utile per la sua crescita. E poi il match di Sara semplicemente perfetto. Non ho dovuto dirle assolutamente niente. Per la partita di oggi sono davvero curiosa. La Errani e la Suarez Navarro si conoscono molto bene e quindi sarà un match molto interessante”, queste le parole di Tathiana Garbin.

