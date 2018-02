LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: il programma di martedì 27 febbraio e gli orari. Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST F1 (27 FEBBRAIO)

Martedì 27 febbraio si svolgerà la seconda giornata dei Test 2018 a Barcellona. Ieri i piloti hanno avuto modo di debuttar sul tracciato catalano, la stagione della Formula Uno è iniziata ufficialmente, le vetture sono state collaudate per la prima volta ma le basse temperature e la pioggia nel finale hanno complicato il lavoro delle scuderie. Oggi si spera che la situazione possa cambiare in modo da permettere ai piloti di trarre tutti i dati necessari dalle prestazioni delle monoposto.

Ci saranno ben otto ore a disposizione dei piloti, divise in due sessioni: dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con una naturale ora di pausa pranzo. Sarà dunque una giornata davvero molto intensa sul circuito della Catalogna, un tracciato conosciuto in ogni singolo dettaglio dai piloti e ideale per fare debuttare le nuove vetture, perfetto per fare un primo punto della situazione in vista del Mondiale che scatterà tra un mese.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritte della prima giornata dei Test di Barcellona di F1 (martedì 27 febbraio).

QUALI PILOTI SARANNO IN PISTA:

Sebastian Vettel scende in pista dopo il riposo di ieri: il tedesco collauderà finalmente la sua Ferrari. La Red Bull affiderà il sedile a Max Verstappene mentre la Mercedes dovrebbe fare un po’ di staffetta tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

QUALI SONO LE DATE E GLI ORARI DEI TEST DI BARCELLONA? QUANDO INIZIANO E COME SI SVOLGONO?

Martedì 27 febbraio andrà in scena la prima giornata dei Test di Formula Uno sul tracciato di Barcellona. Le vetture potranno girare per otto ore complessive: prima finestra dalle ore 09.00 alle ore 13.00, seconda dalle ore 14.00 alle ore 18.00. I piloti potranno svolgere quanti giri vorranno ed effettuando qualsiasi attività lavorativa necessaria.

COME SEGUIRE I TEST DI BARCELLONA DI FORMULA UNO:

OASport vi propone la DIRETTA LIVE integrale della prima giornata di test di Formula Uno: martedì 27 febbraio













