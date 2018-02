LIVE F1, Test Barcellona 2018 in DIRETTA: seconda giornata (martedì 27 febbraio). Temperature basse, un solo giro cronometrato fin qui. Annullata la pausa pranzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona (martedì 27 febbraio). Sul circuito della Catalogna i piloti avranno la possibilità di collaudare le proprie monoposto: è un momento importante per trovare il giusto feeling con la vettura in vista dell’inizio del Mondiale previsto tra meno di un mese. Questo è il grande giorno di Sebastian Vettel che debutta finalmente in pista dopo aver lasciato il volante a Kimi Raikkonen nella prima giornata: il tedesco dovrà lavorare sodo, testare diverse soluzioni tecniche e magari piazzare anche il tempo per dare un segnale a tutta la concorrenza.

In pista dovremmo vedere anche Lewis Hamilton che nella prima giornata ha girato davvero molto poco, spazio anche a Max Verstappen sulla Red Bull che ieri ha ottenuto il miglior tempo con Daniel Ricciardo. Attenzione però alle condizioni meteo: ieri il freddo e la pioggia hanno compromesso la sessione, vedremo quali saranno le condizioni odierne. In programma due sessioni: quella mattutina dalle 09.00 alle 13.00 e quella pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00 per otto ore complessive.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona (martedì 27 febbraio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per leggere la lista dei piloti in pista









11.55 La giornata odierna è dedicata in maniera particolare all’aerodinamica. Ecco qualche griglia utilizzata in queste prime ore.

Taking 'Grill' The Grid to a whole new level 😉 Aero sensors appear to be in fashion today at @Circuitcat_eng!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/VuR4mSqdN1 — Formula 1 (@F1) February 27, 2018

11.54 Valtteri Bottas migliora ancora e sale al comando! 1:23.381 con le Soft

11.53 Nel frattempo alcune testate estere parlano di Max Verstappen che avrebbe lasciato il tracciato catalano. Vedremo se l’olandese sarà impegnato oggi o se il team ha già deciso di abortire questo martedì di test.

11.52 Ci pensa Valtteri Bottas a rompere la noia in pista a Barcellona. Il finlandese della Mercedes torna a girare e fa segnare 1:29.648, ancora un tempo molto alto rispetto a ieri comunque.

11.50 Passano i minuti, ma l’azione in pista è davvero poca. Evidentemente i team stanno aspettando le ore più calde della giornata per avere un asfalto accettabile..

11.47 Un infreddolito Guenther Steiner, team principal Haas, parla ai microfoni dei giornalisti

Talking about the weather Guenther? pic.twitter.com/yzy8cocFC5 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 27, 2018

11.46 Pierre Gasly rimane ai box Toro Rosso. Pochi chilometri per il pilota francese della scuderia di Faenza

Not much running this morning due to cool weather, but feedback for the boss is always important 👌 #F1Testing pic.twitter.com/Oh5eHzVIv3 — Toro Rosso (@ToroRosso) February 27, 2018

11.44 La situazione meteo attuale al Montmelò parla di 3.4°, cielo coperto e, con il vento, la temperatura percepita è di appena un grado.. inverno pieno in Catalogna!

11.40 La McLaren con Stoffel Vandoorne sta seguendo il programma prestabilito con test aerodinamici (con griglie posizionate sulle pance) e non solo

The morning's run programme continues as planned – lots of aero tests, lots of information gathered. Good work, Stoff. #BarcelonaTest pic.twitter.com/Qk0nN2yAeI — McLaren (@McLarenF1) February 27, 2018

11.37 Attenzione! Sebastian Vettel è pronto a scendere in pista come annuncia la Ferrari.

11.35 Anche Charles Leclerc taglia il traguardo della doppia cifra in fatto di giri, ma nessuno degno di nota..

11.32 Sembra che le scuderie abbiano proposto di cancellare la giornata di domani (dato che il meteo mette ancora condizioni critiche) e recuperarla venerdì quando la situazione dovrebbe essere più clemente. Vedremo nelle prossime ore quale sarà la decisione.

11.27 Sembrano esserci problemi per Carlos Sainz. I tecnici della Renault stanno smontando la monoposto per verificare anomalie sul fondo

11.23 Bottas ha raggiunto la doppia cifra di giri, così come Sirotkin. È il russo a guidare la classifica con 17 tornate effettuate, ma senza nessun giro cronometrato

It's been a chilly morning with limited running so far at @Circuitcat_eng 😬 But @ValtteriBottas has braved the cold, clocking 16 laps in total ❄️ He and @sirotkin_sergey are the only drivers to hit double figures#F1 #F1Testing pic.twitter.com/zjpPm2Gny7 — Formula 1 (@F1) February 27, 2018

11.20 “Abbiamo valutato molti piloti ad Abu Dhabi prima di scegliere Sirotkin. Kubica ci ha impressionato ma non siamo sicuri fosse la scelta migliore per quest’anno, ma farà tre FP1“. Le parole di Claire Williams, direttamente dalla media session di Barcellona

11.16 Bottas rientra ai box dopo aver raccolto dati aerodinamici sul retrotreno della sua W09

11.13 Niente da fare, bisogna ancora attendere. Rientrano tutti ai box senza far segnare un tempo

11.09 Si movimenta la pista. Leclerc, Gasly e Sirotkin escono dai box

11.04 Anche Bottas abbassa il suo tempo, ma rimane ben lontano da Sainz. 1’43″750 con gomma soft

11.01 1’25″059: Sainz abbassa ancora il proprio tempo ma per il momento è l’unico a farlo. L’altro giro cronometrato è di Bottas ma in 1’50″760

10.58 SAINZ SI MIGLIORA! Torna a muoversi il tabellone dei tempi, una rarità fin qui. Il pilota della Renault fa segnare un tempo di 1’26″274 con gomma soft. Le condizioni stanno migliorando, potremmo vedere altri tempi…

10.55 La temperatura dell’asfalto è salita a circa 9 gradi. Più di un pilota si prepara a tornare in pista

10.53 Si rivede nel paddock anche Robert Kubica, che più tardi prenderà il posto di Sirotkin

It's great to see Robert Kubica back in the paddock, he will take over the Williams from Sirotkin lat… #F1 #F1Testing pic.twitter.com/Labih8wPmD — Motorsport Week (@MotorsportWeek) February 27, 2018

10.49 Tutti ai box. Si attende che le temperature salgano…

10.45 Mancava solo l’ultima mescola: Vandoorne esce in pista con la hypersoft, con cui condurrà dei test aerodinamici avendo montato dei rastrelli

10.43 Gasly e Vettel si uniscono a Bottas in pista. La temperatura dell’aria è salita a 1.7 gradi, quella dell’asfalto ha superato i 12

10.40 NOVITA’! Oggi non ci sarà pausa pranzo. Le vetture gireranno anche tra le 13 e le 14 perché in quella finestra di tempo il meteo dovrebbe migliorare

10.37 Secondo giro cronometrato, lo fa segnare Bottas in 1’50″7. Un tempo molto lento, dovuto al fatto che la Mercedes sta facendo dei test aerodinamici che richiedono una velocità moderata

10.34 In casa Honda si scherza sul lancio di in nuovo prodotto per la Toro Rosso, una borsa dell’acqua calda…

Note to self – Speak to @ToroRosso about new product line… ASAP. #F1Testing pic.twitter.com/WJeqHPKhUY — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) February 27, 2018

10.30 Questo il conteggio dei giri dopo un’ora e mezza dall’inizio della seconda giornata. Solo uno di questi, di Sainz, è valso un riscontro cronometrico

Sirotkin 8

Vandoorne 6

Leclerc 5

Sainz 4

Bottas 4

Vettel 3

Ocon 3

Magnussen, Gasly, Verstappen 1

10.26 Qualche dettaglio della Force India…

10.22 Fa ancora molto freddo a Barcellona ma sembra spuntare un po’ di sole. La temperatura dell’asfalto è di circa 8 gradi

First hour!! It's still cold outside (0.6C), but Sun starts shining and track temperature is increasing: 7,8ºC! #F1Testing pic.twitter.com/qxj2o2wzwe — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 27, 2018

10.18 Ad aumentare ancor di più la “confusione” sulle mescole che le varie scuderie stanno montano, ecco Verstappen che si fa vedere con le medie

10.14 PRIMO GIRO CRONOMETRATO! Lo fa segnare Sainz: 1’34″177 con gomma intermedia. È sceso in pista anche Vettel, con gomma soft

10.10 Novità in casa Williams. Al termine di questa stagione non sarà rinnovata la partnership con Martini. Dal 2019, dunque, la Williams avrà una livrea differente dopo 5 stagioni con la storica veste Martini

10.06 Si fa vedere qualcuno in pista: Vandoorne esce con le gomme intermedie, Sirotkin con le wet, Ocon con le ultra-soft. Varietà di mescole dovuta alle basse temperature: con questo freddo per i team non ha molto senso girare con le gomme slick, che sono difficili da portare nella loro finestra ideale di esercizio

10.00 Si è completata la prima ora di test. SITUAZIONE TEMPI? Presto detto: nessun giro cronometrato completato. Nessun tempo sul pannello. Situazione davvero anomala dovuta alle temperature troppo basse. I piloti hanno eseguito i vari installation lap e basta. Ricordiamo i top rider impegnati: Vettel, Bottas, Verstappen.

09.55 Nessuna attività in pista. Situazione davvero molto complicata per tutti: queste temperature proprio non ci volevano, stanno rovinando il lavoro di tutti.

09.52 Qualche scatto di questa prima ora di test. Pochi giri in pista, installation lap a parte. Griglie montate sulle vetture per un lavoro aerodinamico che è difficile da effettuare.

09.49 Bottas rientra ai box, ancora nessun tempo fatto registrare.

09.45 Bottas e Vandoorne tornano in pista con le intermedie!

09.43 Questa la situazione. Nessun tempo fatto registrare dai piloti. Tutti hanno svolto il loro installation lap, poi più nulla. Temperature sempre attorno agli 0 °C e situazione molto complicata per tutti i piloti.

09.40 Ora tutti hanno completato il proprio installation lap ma nessuno ha effettuato più di tre giorni. Il pannello dei tempi è totalmente vuoto.

09.39 Diamo uno sguardo alle varie griglie ammirate questa mattina sulle varie monoposto. Impressionante quella della Red Bull.

09.36 Ecco una bella inquadratura frontale della Ferrari di Sebastian Vettel.

09.35 Halo è ingombrante per i piloti? Guardate come salgono sulla monoposto.

Así se monta uno de los pilotos más altos de la parrilla en su monoplaza. Ocon ya está en pista, Leclerc ya completo su tercer vuelta, y al box.#F1Testing pic.twitter.com/QkWJD1VUhb — Alex Pozo Pérez (@AlexPzPrez_) February 27, 2018

09.34 Griglia esagerata per la Toro Rosso che sta cercando di svolgere un lavoro aerodinamico.

09.31 Torna in pista Leclerc, tra poco toccherà anche ad Ocon con la Force India: dovrebbe svolgere un lavoro aerodinamico. Vettel, Bottas e Verstappen ai box dopo un paio di installation lap a testa.

09.30 Dopo trenta minuti ancora nessun pilota ha fatto registrare un tempo.

09.28 I piloti hanno davvero pochi giorni a disposizione per effettuare dei test e se vengono rovinati da neve, pioggia e basse temperature è davvero difficile mettere a punto un auto per il Mondiale. Tra l’altro per la giornata di domani è annunciata una nuova perturbazione con un serio rischio pioggia.

09.26 Un po’ di foto dalla pista. Sebastian Vettel con le intermedie, sembrano essere le gomme migliori in questa giornata da zero gradi!

09.25 Ormai è ufficiale. Martini non sarà più sponsor di Williams. Questa è la triste notizia del giorno.

09.24 Per la McLaren c’è Vandoorne in pista dopo l’esperienza di Alonso nella giornata di ieri.

Debuta Vandoorne con el MCL33, segunda temporada completa para el joven Belga.#F1Testing pic.twitter.com/gubDHAhJhe — Alex Pozo Pérez (@AlexPzPrez_) February 27, 2018

09.22 La Mercedes scherza un po’ su questa strana situazione metereologica. Molte vetture durante il loro installation lap hanno montato dei sensori termici.

09.20 Al momento purtroppo attività ferma in pista. Nessuno ha fatto ancora registrare dei tempi dopo venti minuti.

09.19 Install lap anche per Gasly.

Install lap for Pierre ✅ The team are checking over the car while we wait for better track conditions #F1Testing pic.twitter.com/DkPQCbzy7F — Toro Rosso (@ToroRosso) February 27, 2018

09.19 Ecco Sebastian Vettel sulla sua Ferrari durante un pit stop.

09.17 Installation lap per tutti, sempre sulle intermedie. Con queste temperature è però difficile trovare una mescola che riesca a lavorare correttamente. Le prime sensazioni di Bottas e Vettel non sono delle migliori, adesso esce Verstappen.

09.15 Uno scatto della Williams. Il brand Martini è in bella vista ma ormai la voce si sta spargendo nel paddock: il contratto di sponsor dovrebbe finire al termine del 2018.

09.13 Installation lap per Vettel sulle intermedie come ha fatto anche Valtteri Bottas (girerà lui in mattinata, pomeriggio con Lewis Hamilton). Verstappen ai box, ma sugli spalti sono arrivati alcuni suoi tifosi temerari.

09.12 In attesa dei primi riscontri cronometrici, gustiamoci un riassunto di quanto successo nella giornata di ieri. E come riportano gli organizzatori: siamo sotto zero!

Day 2 of #F1Testing is GO! Current air temp: -0.3C ❄️😮 Miss anything on Day 1? We got you covered… pic.twitter.com/WRoKLYRD6u — Formula 1 (@F1) February 27, 2018

09.11 Autosport riporta un’indiscrezione: Martini dovrebbe concludere la partnership con Williams alla fine del 2018.

09.10 In pista anche Leclerc con la Sauber Alfa Romeo.

09.07 SEBASTIAN VETTEL IN PISTA! Il tedesco vuole subito provare la sua Ferrari, incurante del gelo di Barcellona. Non stava più nella pelle.

09.05 Il primo a scendere in pista è Kevin Magnussen con la sua Haas. Pronto feedback: “La pista è ok, la macchina è ok ma fa troppo freddo!”.

Sergey will be in the #FW41 for this morning's session, before handing over to Robert this afternoon. Comments on install lap: slippery and wet! 💦 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/o3vYz26n4N — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 27, 2018

09.01 I dati ufficiali della Pirelli non sono certamente confortanti. Le temperature riportate sono quelle massime previste. Attualmente: aria -0,5 °C, asfalto + 2,8 ° C. Situazione che mai vedremo durante il Mondiale…

09.00 SEMAFORO VERDE. Via a questa seconda giornata di test a Barcellona.

08.59 Iniziano ad accendersi i motori…

08.57 Tipica situazione invernale da Nord Italia. Non di certo da Barcellona, poco abituata alla neve e agli 0 °C. I piloti dovranno abituarsi. Le Formula Uno non girano mai con queste temperature, oggi per forza di cose bisognerà inventarsi qualcosa.

08.53 Attenzione anche a Leclerc con la Sauber Alfa Romeo, altro pilota molto atteso nella scoppiettante giornata odierna. Si gela in pista ma i temi caldi non mancano sulla pista di Barcellona dove si svolge la seconda giornata dei test F1.

08.51 Riflettori puntati anche su Max Verstappen sulla sua Red Bull. Le lattine hanno dato una risposta importante con Daniel Ricciardo che ha siglato il miglior tempo: che possano davvero essere competitive per il Mondiale? Vedremo oggi come si comporterà il giovane fenomeno che sarà in pista con Vettel e Hamilton, i principali sfidanti per il titolo iridato.

Good morning everyone! 5 minutes until we go green for day two of #F1Testing. @Max33Verstappen is ready to step into the RB14 for the first time! pic.twitter.com/vHufeLg9lZ — Max Verstappen (@VerstappenNL) February 27, 2018

08.49 Lewis Hamilton dovrebbe avere più spazio rispetto a ieri. Ha girato troppo poco a causa delle basse temperature, aveva dato il cambio a Bottas nel pomeriggio ma poi era arrivata anche la pioggia. Certo oggi fa ancora più freddo, staremo a vedere cosa accadrà in casa Mercedes. Ci sarà un po’ di staffetta.

08.47 C’è grande attesa attorno a Sebastian Vettel che torna al volante della Ferrari. Il tedesco dovrà far galoppare la sua Rossa, trovare il giusto feeling con la monoposto, capirne le caratteristiche, individuare punti di forza ed eventuali debolezze. Vedremo se lavorerà soltanto sul long run oppure se si concederà anche quel giro veloce per dare delle risposte alla concorrenza. Ieri Kimi Raikkonen ha tratto buone indicazioni dalla Rossa.

08.45 Quindici minuti al semaforo verde! Ormai è tutto pronto nei paddock!

08.44 CONDIZIONI DELLA PISTA! Come potete vedere la temperatura è appena sopra agli 0 °C, sia aria che asfalto! Brividi.

08.42 Il tweet di questa ragazza ci fa capire quanto freddo possa fare a Barcellona. E tante macchine stamattina erano ghiacciate nella capitale catalana…

Ayer se suponía que era el día que "mejor" tiempo iba a hacer en #F1Testing y esta era la indumentaria, así que hoy me da miedito salir a la calle 😬 pic.twitter.com/Cj5ipydm88 — Francesca Serrano (@francesca12_08) February 27, 2018

08.40 Nella notte ha leggermente nevicato ma la pista è pronto per questa seconda giornata di test. Non sarà semplicissimo girare, situazioni davvero anomale a Barcellona.

Buongiorno da Montmeló! Dopo la leggera nevicata di stanotte, la pista è pronta per la seconda giornata di test che scatterà alle ore 9! #F1Testing pic.twitter.com/z2d7ICKxf3 — LiveGP.it (@LiveGPit) February 27, 2018

08.37 Questi sono i piloti che vedremo in pista nella giornata di oggi.

08.35 Questo è il grande giorno del debutto in pista di Sebastian Vettel sulla Ferrari. Spazio anche a Max Verstappen sulla Red Bull. La Mercedes dovrebbe fare staffetta tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton che ieri ha girato molto poco.

08.33 Oggi dovrebbe fare davvero molto freddo. Preannunciate temperature prossime agli 0 °C. Non sarà facile fare il tempo in queste condizioni, i piloti potrebbero avere delle difficoltà a trarre le giuste indicazioni dalle proprie monoposto.

08.31 Due sessioni a disposizione dei piloti: quella mattutina dalle 09.00 alle 13.00, quella pomeridiana dalle 14.00 alle 18.00.

08.30 Buongiorno a tutti. Sta per iniziare la seconda giornata di test per la F1 a Barcellona. Semaforo verde alle ore 09.00.

FOTOCATTAGNI