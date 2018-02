F1 oggi (martedì 27 febbraio), Test Barcellona 2018: orario d’inizio e come seguirli in Diretta e in tempo reale. Il programma completo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI TEST F1 (27 FEBBRAIO)

Seconda giornata di test per la Formula 1 a Barcellona. Dopo un lunedì caratterizzato dal freddo e dalla pioggia che ha colpito il circuito del Montmelò nel pomeriggio, si torna in pista. Anche oggi, però, il meteo non promette nulla di buono e potrebbe scombinare i piani delle scuderie. Si ripartirà in ogni caso dal miglior tempo fatto segnare ieri da Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas, entrambi con gomma media. La Ferrari si è piazzata al terzo posto con Kimi Raikkonen, con gomma soft. Oggi, però, toccherà a Sebastian Vettel.

La seconda giornata di test si svolgerà in due sessioni: al mattino si girerà dalle 9 alle 13, mentre al pomeriggio dalle 14 alle 18. Non è prevista diretta televisiva ma potrete avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

Il programma

Martedì 27 febbraio

09:00 – 13:00 sessione mattutina

14.00 – 18.00 sessione pomeridiana













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI