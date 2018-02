F1, Test Barcellona 2018 – Fernando Alonso: “Preoccupato per l’incidente? Gli altri hanno problemi più gravi”

Fernando Alonso ha avuto un incidente nella mattinata dei test di Formula Uno a Barcellona, riuscendo a chiudere la giornata in quinta posizione ma utilizzando le gomme supersoft. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per l’asturiano, finito fuori pista a causa di una possibile rottura del mozzo posteriore destro della sua McLaren. Nonostante questo il due volte Campione del Mondo si è dichiarato soddisfatto: “Abbiamo avuto un problema davvero piccolo, ma a livello scenico è stato molto vistoso. Questo è ovvio. Una monoposto insabbiata fa sempre più scena. Ci sono sei team ai box con le porte chiuse e le monoposto smontate, ma nessuno lo vede. Non ci sono foto di questi momenti degli altri team. Ci sono tanti team che hanno problemi, grandi problemi, e per noi il dado della ruota è stato il problema più grande“.

Lo spagnolo ha stilato un bilancio sulla sua monoposto: “Ogni cosa ha funzionato molto bene. Ci sono un po’ di cose che stiamo cercando di cambiare e adattare, perché stiamo parlando di una nuova monoposto, ma per ora sono molto soddisfatto, soprattutto dal punto di vista del motore. C’è tanto potenziale nella partnership tra McLaren e Renault. Dal punto di vista delle prestazioni è troppo presto per trarre conclusioni, ma sembra che tutto quanto sia in linea con le nostre aspettative, con quanto visto in galleria del vento. Non ci sono ragioni per pensare che non saremo competitivi. Sappiamo quanto fosse buono il telaio dell’anno scorso. Non abbiamo un motore sperimentale o completamente nuovo. E’ un’evoluzione della passata stagione e il V6 Renault del 2017 ha anche vinto delle gare“.

(fonte dichiarazioni it.motorsport.com)













FOTOCATTAGNI