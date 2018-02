LIVE Curling, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Italia-Giappone, scontro diretto per la semifinale! Sfida quasi decisiva

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri sono pronti per affrontare una partita fondamentale per il nostro futuro nel torneo: battere gli asiatici è fondamentale per continuare a sognare una storica qualificazione alle semifinali. Dopo i successi su Svizzera e USA, Mosaner e compagni si sono bloccati contro la Danimarca e non possono sbagliare in questo autentico spareggio sulla strada che porta alla lotta per le medaglie. Il nostro quartetto dovrà dare davvero tutto per infilare la terza vittoria nella rassegna a cinque cerchi e fare un ulteriore passo verso la leggenda.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per il torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, stone dopo stone, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 06.05. Buon divertimento a tutti.

