Curling, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il calendario completo di sabato 17 febbraio. Programma, orari e tv

Il torneo maschile di curling prosegue spedito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e giunge al giro di boa nella giornata di sabato 17 febbraio. Sono in programma ben quattro partite: scontro diretto al vertice tra Canada e Svezia, l’Italia si gioca davvero moltissimo contro il Giappone, incroci importanti anche tra Svizzera e Norvegia e Corea del Sud e Gran Bretagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le partite e gli orari d’inizio dei vari incontri di curling maschile previsti per sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 17 FEBBRAIO:

06.05 Corea del Sud vs Gran Bretagna (maschile, sesta giornata)

06.05 Svizzera vs Norvegia (maschile, sesta giornata)

06.05 Canada vs Svezia (maschile, sesta giornata)

06.05 Giappone vs Italia (maschile, sesta giornata)

