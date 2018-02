LIVE Biathlon, Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: PODIO ITALIA: Windisch di bronzo!!! Boe sbaglia tutto! Peiffer in testa, Krcmar argento, Fourcade con tre errori è dietro!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domenica 11 febbraio riservata agli uomini che si daranno battaglia per la conquista del titolo nella prova più veloce. I grandi favoriti della vigilia sono due: Martin Fourcade e Johannes Boe. Il francese e il norvegese hanno dominato la stagione e sono chiamati a un duello all’ultimo sangue. Difficile che si possa inserire un terzo incomodo, la lotta dovrebbe essere soltanto per il terzo gradino del podio. L’Italia ci vuole provare con Lukas Hofer e Dominik Windisch.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint maschile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.15. Buon divertimento a tutti.

13.18: gli altri azzurri: Montello 49mo, Bormolini 50mo, saranno al via entrambi nell’inseguimento

13.15: oro per Peiffer, argento per Krcmar, bronzo per Windisch, poi Eberhard, Bjoentegaard, incredibilmente migliore dei norvegesi, Doll,. Schempp, Fourcade, Wiestner e il secondo degli azzurri, Hofer, decimo, pronto per la caccia nella sprint di domani

13.13: Lo svizzero Wiestner in zona traguardo, nono alle spalle di Fourcade

13.11: Grandissima gara di Dominik Windisch che ha approfittate della debacle dei due grandi! Boe 4 errori, 28mo, Fourcade 3 errori, ottavo. La Germania fa il bis con Peiffer dopo Dahlmeier, argento per la Republica Ceca con Krcmar: gara incredibile

13.08: non ci sono inserimenti al momento nelle prime posizioni

13.06: Wiestner sbaglia!!! Era l’ultimo pericolo. Adesso possiamo dirlo: E’ PODIO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

13.04: FOURCADE E’ DIETROOOOOOOO!!! E’ ottavo a 22″

13.03: Bailey commette un errore!!! Sarà dietro nettamente a Windisch dopo il secondo poligono

13.02: Fourcade sta perdendo su Windisch!!!!!!

13.01: Fourcade ha recuperato 6″ a Windisch ai 7.3 km incredibile. E’ a soli 6″ dal terzo posto

12.59: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Windisch è terzooooooooooooooooooooooooooooooooo!!! C’è ancora da soffrire ma ha fatto un recupero eccezionale su Eberhard

12.59: Windisch vicino al traguardo

12.58: Martin Fourcade non sbaglia ed è veloce in piedi

12.56: Krcmar è secondo alle spalle di Peiffer per 4″, gran finale per il ceco. Windisch è dietro di 3″ rispetto a Eberhard terzo a 1 km e 200 metri dal traguardo

12.55: la battaglia per la medaglia di bronzo è fra Krcmar e Windisch, che è ancora dietro

12.55: Lesser è quinto a 35″ dal compagno Peiffer

12.54: Windisch guadagna qualche decimo su Peiffer ma non su Eberhard

12.54: due errori per Rastorgujevs, anche lui è fuori dalla lotta

12.51: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Windisch sbaglia l’ultimo ma ci vuole un gran giro per puntare alla medaglia

12.51: Schempp è quarto al traguardo

12.49: incredibileeeeeeee!!! Martin Fourcade sbaglia tre volte!!! Anche lui è fuori nella gara per l’oro. Peiffer è primo al tragurdo con 8″ di vantaggio su Eberhard

12.48: Windisch quinto a 5.2 km, Hofer chiude davanti a T. Boe al traguardo è terzo!

12.46: Lesser sbaglia l’ultimo! Butta via anche lui una medaglia quasi certa! 9 su 10 per il tedesco

12.45: Bjoentegaard commette due errori e butta via una medaglia quasi sicura!

12.45: due errori per Guigonnat, partito Fourcade

12.44: SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Windisch senza errori a terra, è ottavo ma a soli 13″ da Bjoentegaard

12.42: arriva un errore per Schempp al poligono ma non è lontano dal primo posto

12.42: ancora un errore per J. Boe in piedi, Peiffer senza errori in piedi, va in testa dopo il secondo poligono

12.41: Eberhard rifila 35″ a Lapshin, è primo al traguardo

12.40: ANCORA L’ULTIMO!!!!!!!!!!!! Secondo errore per Hofer che è fuori dal gioco delle medaglie

12.39: 5 su 5 di T. Boe in piedi. Tra poco Hofer al secondo poligono

12.38: Schempp primo ai 5.2 km davanto allo slovacco Otcenas. Bormolini un errore in piedi, sono due

12.37: Bjoentegaard a terra non sbaglia: va in testa dopo il primo poligono. Il norvegese che non ti aspetti

12.36: Svendsen in piedi commette un altro errore in piedi, non sarà nelle prime posizioni

12.35: Due errori per Bauer in piedi

12.34: Doll sbaglia l’ultimo bersaglio in piedi, Schempp non sbaglia a terra ed è nelle prime posizioni

12.32: INCREDIBILE!!!! Johannes Boe commette TRE errori!!! E’ già fuori dalla corsa medaglie e in difficoltà anche in vista inseguimento

12.31: NOOOOOOOO!!! L’ultimo bersaglio è fatale a Hofer! Un errore per l’azzurro che era entrato col miglior tempo

12.31: Hofer al poligono

12.29: J. Boe va fortissimo, ha 16″ di vantaggio prima di entrare, sbaglia Bormolini (1 errore), doppio errore per T. Boe

12.29: Moravec e Fak sbagliano al primo poligono

12.28: non sbaglia Bauer a terra ed è terzo a 9″ da Lapshin

12.27: Hofer ha il terzo tempo al km 1.9, un errore a terra per Svendsen

12.26: parte forte J. Boe che rifila 7″ a Eberhard che era andato fortissimo

12.25: attenzione a Eberhard: l’austriaco non sbaglia ed è veloce, non sbaglia anche Doll

12.23: un errore per Anev a terra

12.22: Lapshin al primo poligono non sbaglia

12.18: Eberhard è in testa con 5″ di vantaggio su Anev. Partito Svendsen

12.16: partita la gara

12.13: il primo a prendere il via sarà il coreano naturalizzato Lapshin

12.10: c’è vento come da tutta la giornata a PyeongChang e c’è stata anche una nevicata prima della gara che potrebbe avere cambiato qualcosa nelle condizioni della neve

12.08: quattro gli italiani al via: Bormolini con il 14, Hofer con il 18, Windisch con il 42, Montello con il 70

12.05: il numero 50 per Landertinger, il 54 Fourcade, dopodichè potrebbe essere conclusa la sfida per le medaglie

12.00: sono 87 gli atleti al via, il primo pretendente alle medaglie è il norvegese Svendsen (portabandiera alla Cerimonia di Apertura) col 10, poi Johannes Boe con il 20, i tedeschi Peiffer e Schempp con il 20 e 22, Eder col 28

11.58: buongiorno agli appassionati di biathlon. Oggi è in programma la sprint maschile e si preannuncia una gara stellare con la sfida per l’oro tra il norvegese Boe e il francese Fourcade