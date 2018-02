LIVE Biathlon, Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: trionfo Dahlmeier. Lisa Vittozzi sesta! Dorothea Wierer spreca tutto e delude

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sprint femminile di biathlon (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia calerà due assi importanti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le azzurre non partono con i favori del pronostico, che pendono invece verso la slovacca Anastasiya Kuzmina, le tedesche Laura Dahlmeier e Denise Hermann e la finlandese Kaisa Makarainen, senza dimenticare outsider di lusso come la norvegese Tiril Eckhoff, la francese Justine Braisaz e la bielorussa Darya Domracheva. Fondamentale, per le nostre portacolori, sarà trovare il 10/10 al poligono: in caso contrario, sfumerebbe ogni chance di podio. La sprint, inoltre, è propedeutica per la successiva gara ad inseguimento, dunque un buon piazzamento sarebbe cruciale anche in vista del prosieguo di questa Olimpiade. Da non sottovalutare Federica Sanfilippo, quinta ai Mondiali dello scorso anno, mentre Nicole Gontier non avrà nulla da perdere. Si comincia alle 12.15. Buon divertimento con la nostra Diretta Live!













13.13: la svizzera Cadurisch non sbaglia al poligono ed è a 21″ da Dahlmeier subito dopo il poligono. Potrebbe puntare ad un posto fra le prime dieci

13.12: Dahlmeier, Olsbu, Vitkova sul podio poi in top ten Dorin Habert, Hinz, Vittozzi, Oeberg, Domracheva, Braisaz, Fialkova

13.11: non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con gli ultimi arrivi

13.09: le altre azzurre: Gontier è 35ma a 2’13” e Sanfilippo è 53ma a 3’23”

13.07: Eckhoff con due errori in più rispetto a Wierer e con soli 10 secondi in più

13.06: Wierer chiude al sedicesimo posto a 1’14” dal podio. Sarà durissima anche nell’inseguimento

13.05: Davidova non commette errori al secondo poligono e potrebbe essere in corsa per un buon risultato

13.04: Wierer sembra in difficoltà nel finale

13.01: Vittozzi chiude al sesto posto, alle spalle di Hinz. Il podio è fatto Dahlmeier oro, secondo posto per Olsbu, bronzo per Vitkova

12.59: Vittozzi è quinta all’ultimo rilevamento prima del traguardo. Per lei una buona gara

12.58: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Doppio errore per Wierer che getta al vento la medaglia!!! Ed è dura anche in prospettiva inseguimento

12.57: Fialkova non sbaglia, c’è per le prime posizioni

12.56: Wierer si avvicina all’ultimo poligono e purtroppo si alza il vento

12.56: Chevalier commette un errore. E’ fuori dalla lotta podio

12.55: Wierer sui tempi di Vittozzi al km 4.5

12.54: Wierer è sui tempi di Dahlmeier nel secondo giro e il vento sembra calare

12.54: Braisaz chiude settima al traguardo

12.53: sbaglia il secondo bersaglio Vittozzi, probabilmente il podio oggi è volato via

12.52: Vittozzi al secondo poligono

12.51: Vittozzi ha 10″ di ritardo da Dahlmeier prima del secondo poligono ma la tedesca ha perso tanto al poligono

12.50: Eckhoff sbaglia tre volte ed è fuori dalla lotta medaglie

12.50: Vittozzi perde terreno sugli sci, WIERER NON SBAGLIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! 5 SU 5 ANCHE PER LEI!!! E’ PRIMA DOPO IL PRIMO POLIGONO

12.49: un errore di Hinz, all’ultimo bersaglio in piedi: sarà in ritardo. Kuzmina è settima al traguardo, miglior tempo sugli sci

12.48: Wierer è in ritardo di 15″ al km 2

12.47: Dahlmeier ha 24″ di vantaggio su Olsbu al traguardo. Non un finale travolgente per la tedesca

12.46: Un errore a testa per Breisaz, Innerhofer e purtroppo Sanfilippo nella seconda serie

12.46: Vita Semerenko sbaglia in piedi. Un errore ma buon tempo

12.45: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! 5 SU 5 PER VITTOZZIIIIII!!!! E’ prima!!!! Ha 1″ di vantaggio su Bescond che poi ha sbagliato

12.45: Vittozzi al poligono, meglio di Dahlmeier

12.44: Domracheva quarta al traguardo

12.44: al km 6.1 Dahlmeier ha 21″7 di vantaggio su Vitkova

12.43: Vitkova chiude seconda al traguardo a 1″6 da Olsbu. Gontier è ottava

12.42: Kuzmina sbaglia ancora in piedi! E’ fuori dalla lotta per il podio con tre errori

12.42: Olsbu al traguardo chiude davanti a Oeberg. Vittozzi è partita bene, meglio di Dahlmeier al primo km

12.40: Dahlmeier in piedi è lenta al poligono ma non sbaglia!!! Oro prenotato per la tedesca!

12.39: Makarainen in piedi sbaglia ancora e sarà in grave ritardo con tre errori

12,38: Dahlmeier avvicina Vitkova nel secondo giro. Herrmann al traguardo seconda a 38″ da Oeberg

12.37: un errore per Sanfilippo a terra ed è lenta sugli sci

12.37: secondo errore in piedi per Domracheva che sarà dietro a Vitkova dopo il giro di penalità

12.36: un errore per Hildebrand che sarà dietro a Vitkova dopo il secondo poligono

12.36: Vitkova dopo il secondo poligono va in testa davanti a Olsbu

12.35: un errore in piedi di Vitkova, un errore anche Olsbu. La ceca potrebbe essere una papabile per il podio

12.34: tanti errori a causa del vento, fare bene al poligono vale doppio!

12.33: sbaglia Kuzmina due volte a terra. Ha sparato anche lentamente, sarà staccatissima!

12.32: Dahlmeier a terra è perfetta ma è seconda, un errore per Gontier in piedi, Bescond commette un errore in piedi

12.31: Kuzmina è partita fortissimo, Bescond sta andando forte nel secondo giro

12.31: due errori di Herrmann in piedi, doppio errore anche per Makarainen a terra

12.30: Vitkova senzxa errori al primo poligono

12.29: un errore per Domracheva che spara anche lentamente. Gara in salita per la bielorussa

12.28: Dahlmeier è in ritardo di 8″ da Makarainen al km 2

12.26: sbaglia Olsbu, Makarainen ha iniziato molto forte e al km 2 ha distanziato le rivali sugli sci

12.25: Bescond non sbaglia anche se è lenta al poligono. E’ prima con 5″5

12.25: un errore per Dunklee al primo poligono

12.24: due errori per Gontier: gara già compromessa per l’azzurra

12.22: due errori per Hauser al primo poligono, non sbaglia Herrmann che spara lentamente ed ha 1″4 di vantaggio su Oeberg

12.21: Herrmann, Oeberg, Gontier al km 2

12.19: Gontier è terza a 8″5 da Herrmann al primo rilevamento

12.17: c’è vento a PyeongChang. Partita anche la prima azzurra Gontier

12.16: partita Hauser!

12.13: la prima a partire sarà l’austriaca Hauser, poi Oeberg e Herrmann

12.05: Herrmann, Domracheva, Kuzmina (2), Eckhoff le vincenti delle gare disputate in Coppa del Mondo quest’anno

11.58: la grande favorita per questa gara è la tedesca Dahlmeier, che parte con il 23, poi Domracheva con il 15, Kuzmina con il 25, Makarainen con il 19

11.53: Quattro le azzurre al via in questa gara. Nicole Gontier parte con il numero 4, Federica Sanfilippo con il 31, Lisa Vittozzi con il numero 48 e Dorothea Wierer con il 57

11.48 Ricordiamo le regole di questo format: 7,5km sugli sci e due poligoni, una serie a terra e una in piedi (sempre cinque colpi per serie).

11.46 Iniziano le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 anche per questo sport: la prova più veloce del programma aprirà le danze, si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi della Corea del Sud.

11.45 Buongiorno a tutti. Tra mezz’ora inizierà la sprint femminile di biathlon.