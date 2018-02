Judo, European Cup Cadetti 2018: Luigi Centracchio vince in Spagna, quattro medaglie dal settore femminile

Dopo la tappa italiana di Follonica, l’European Cup Cadetti 2018 di judo ha fatto tappa in Spagna, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga.

Il protagonista azzurro della prima giornata è stato il quindicenne Luigi Centracchio, già vincitore lo scorso anno nel torneo polacco di Bielsko-Biała, che ha così centrato il secondo successo internazionale della sua giovane carriera. Il molisano ha esordito sconfiggendo per ippon l’azerbaigiano Rail Mammadov, per poi imporsi per waza-ari sul tunisino Aziz Harbi e sul danese David Ivanian. In semifinale, Centracchio ha inflitto un altro ippon all’israeliano Amit Sahar, coronando poi il suo trionfo grazie all’hansoku-make subito in finale dal russo Abrek Naguchev.

Nel settore maschile, Valerio Ferro ha sfiorato il podio della categoria 55 kg, classificandosi quinto in una divisione di peso vinta dal russo Abu Muslim Parchiev, mentre Thomas Scatolino ha chiuso settimo tra i 50 kg, dove si è imposto l’israeliano Ariel Shulman.

Ottima prestazione di squadra per le ragazze azzurrine, che hanno conquistato ben quattro medaglie. Silvia Giuseppa Drago ha raggiunto la finale della categoria 44 kg, cedendo solamente al golden score all’azerbaigiana Vusuala Karimova a causa di un terzo shido. Finale anche per Federica Silveri tra le 52 kg, battuta per waza-ari dalla russa Kseniia Galitskaia, in una divisione di peso che ha anche regalato il bronzo a Veronica Toniolo. Tra le 48 kg, dove ha vinto la britannica Sian Bobrowska, infine, Carlotta Avanzato è salita sul terzo gradino del podio, mentre Sara Lisciani e Sara Russo hanno condiviso la settima posizione.

RISULTATI

MASCHILI

-50 kg

1. SHULMAN, Ariel (ISR)

2. HAJIYEV, Miragha (AZE)

3. ISRAELYAN, Yuri (ARM)

3. KORCHEMKIN, Danila (RUS)

5. VALADIER PICARD, Romain (FRA)

5. ZAMANLI, Shukran (AZE)

7. ABIAN, Aleksandr (RUS)

7. SCATOLINO, Thomas (ITA)

-55 kg

1. PARCHIEV, Abu Muslim (RUS)

2. SUPERVIELLE, Gabin (FRA)

3. JOURDAN, Vincent (FRA)

3. ONISHCHENKO, Andrei (RUS)

5. FERRO, Valerio (ITA)

5. VOLKOV, Maksim (RUS)

7. GARBOA, Bryan (ECU)

7. YOUNG, Charlie (GBR)

-60 kg

1. ROSEN, Roie (ISR)

2. BALARJISHVILI, Georgios (CYP)

3. BARSHESHET, Eylon (ISR)

3. UYSAL, Enes (TUR)

5. DJOUKAEV, Turpal (FIN)

5. KARA, Abdulaziz (TUR)

7. BARROS, Bruno (POR)

7. RZAZADE, Matin (AZE)

-66 kg

1. CENTRACCHIO, Luigi (ITA)

2. NAGUCHEV, Abrek (RUS)

3. CUK, Mateo (GER)

3. SAHAR, Amit (ISR)

5. HARBI, Aziz (TUN)

5. MAMMADOV, Ordukhan (AZE)

7. FRASCA, Flavio (ITA)

7. MAUER, Dennis (GER)

FEMMINILI

-40 kg

1. PEREZ SOLER, Eva (ESP)

2. LUCE, Melissa (FRA)

3. GEORGIEVA, Aleksa (BUL)

-44 kg

1. KARIMOVA, Vusala (AZE)

2. DRAGO, Silvia Giuseppa (ITA)

3. BALABAN, Anastasiia (UKR)

3. KOVSHOVA, Tatiana (RUS)

5. GOEBEL, Laila (GER)

5. GOWARZEWSKA, Alicja (POL)

7. METROT, Lea (FRA)

7. VO, Meghan (FRA)

-48 kg

1. BOBROWSKA, Sian (GBR)

2. GONZALEZ, Leonie (FRA)

3. AVANZATO, Carlotta (ITA)

3. PERROT, Anais (FRA)

5. ELMAHROUKEY, Noran (USA)

5. SALONEN, Pihla (FIN)

7. LISCIANI, Sara (ITA)

7. RUSSO, Sara (ITA)

-52 kg

1. GALITSKAIA, Kseniia (RUS)

2. SILVERI, Federica (ITA)

3. GONELLA, Margaux (FRA)

3. TONIOLO, Veronica (ITA)

5. BAYRAMOVA, Ulviyya (AZE)

5. WENNERLAND, Kayleigh (SWE)

7. VILLALBA CAMPO, Raquel (ESP)

7. WOOD, Hannah (GBR)

Foto: Bernardo Centracchio (Facebook)