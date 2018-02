Italia-Spagna, Fed Cup 2018: tutti gli orari e come vedere in tv il 1° turno del World Group II. Il programma completo

Dal 10 all’11 febbraio si alza il sipario sull’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia, al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti, sfiderà la Spagna, avversario tutt’altro che facile, nel 1° turno del World Group II per avere poi la chance di giocarsi ad aprile (21-22) l’accesso al Gruppo Mondiale nel playoff.

Tathiana Garbin fa di necessità virtù e si affida ad un roster di giocatrici giovani con l’eccezione di Sara Errani, leader del gruppo, per l’incontro con le iberiche. Saranno infatti appunto Sarita, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa ed Elisabetta Cocciaretto le protagoniste di questa sfida. Sorprende, in questo senso, la chiamata della 17enne Cocciaretto, reduce dalla semifinale negli Australian Open juniores. Non vi sarà invece Camila Giorgi, sempre più ai ferri corti con la FIT. La tennista marchigiana, squalificata per nove mesi in conseguenza della mancata risposta alla convocazione di Italia-Spagna di un paio di stagioni fa, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la sentenza del Collegio di Giustizia del CONI.

Sul versante iberico non ci sarà Garbine Muguruza (n.4 del mondo) non in perfette condizioni fisiche in quest’inizio di 2018, come anche l’eliminazione nel secondo turno degli Australian Open, contro la tennista di Cina Taipei Su Wei Hsieh, ha dimostrato. Tuttavia, nonostante questa pesante assenza le “Furie Rosse” sono sempre favorite nel confronto contro le nostre giocatrici annoverando una giocatrice come Carla Suarez Navarro, di grande spessore.

Dal punto di vista televisivo, il confronto verrà trasmesso in diretta da Supertennis, in streaming sul sito del canale televisivo citato ed in DIRETTA LIVE testuale da OASport.

PROGRAMMA ITALIA SPAGNA – PRIMO TURNO GRUPPO MONDIALE II

10 febbraio

Ore 16.00 Primo singolare

a seguire Secondo singolare

11 febbraio

Ore 14.00 Terzo singolare (sfida tra le numero 1)

a seguire Quarto singolare (sfida tra le numero 2)

a seguire Doppio













