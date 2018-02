Hockey su pista, 22^ giornata Serie A1 2018: Forte dei Marmi ko col Follonica! Il Lodi torna in vetta. Breganze a forza 7, è in corsa per il primato

Nuovo ribaltone in testa alla classifica del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. Il Forte dei Marmi crolla tra le mura amiche contro il Follonica, capace di infliggere un clamoroso 0-5 alla capolista con tre reti di un fantastico Banini, artefice del successo della sua squadra nel derby toscano. Il Lodi ringrazia e piazza il sorpasso battendo agevolmente il Correggio in trasferta con un perentorio 2-14, in occasione del quale spiccano il poker di Malagoli e le triplette di Pinto, Francesco Compagno e Verona.

E così i campioni d’Italia tornano in vetta, scavalcando nuovamente il Forte dei Marmi, ma intanto da dietro inizia a palesarsi la grande rimonta del Breganze, che supera 12-2 lo Scandiano con cinque gol di Cocco e tre di Ambrosio e piazza la settima vittoria consecutiva, un risultato che proietta ora i veneti al terzo posto a soli 5 punti dalla vetta. Pesa come un macigno, infine, il successo del Bassano contro il Viareggio, sconfitto 3-2 con le reti di Neves, Panizza e Julia, che vanificano la doppietta di Ventura e risucchiano di fatto i toscani in una contesa serrata per la quarta posizione.

La concomitanza con le Coppe Europee ha imposto l‘anticipo delle quattro sfide a mercoledì 13 febbraio, ma il 22° turno proseguirà sabato 17 febbraio con altre tre partite, che vedranno fronteggiarsi il Giovinazzo e il Valdagno, il Trissino e il Thiene e, soprattutto, il Sarzana e il Monza, un match che ha tutto il sapore di uno spareggio playoff.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. Amatori Wasken Lodi 51 22 15 6 1 118 51 67 B&B Service Forte dei Marmi 50 22 16 2 4 99 60 39 Faizanè Lanaro Breganze 46 22 15 1 6 126 71 55 GDS Impianti Viareggio 42 22 13 3 6 91 63 28 Hockey Bassano 39 22 11 6 5 75 61 14 Follonica Hockey 38 22 11 5 6 97 72 25 Admiral Valdagno 38 21 11 5 5 105 86 19 TeamServiceCar Monza 29 21 9 2 10 85 91 -6 Carispezia Sarzana 28 21 8 4 9 89 81 8 Hockey Trissino 28 21 8 4 9 71 70 1 Hockey Thiene 17 21 5 2 14 57 104 -47 Hockey Roller Scandiano 13 22 3 4 15 71 109 -38 BDL Correggio 7 22 2 1 19 69 137 -68 AFP Giovinazzo 4 21 1 1 19 45 142 -97













