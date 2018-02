Golf, European Tour 2018: Shubhankar Sharma vince il Maybank Championship. Strepitoso ultimo giro. Quinto Nino Bertasio!

Il Maybank Championship 2018 è andato a Shubhankar Sharma. È stato l’indiano a prevalere nella bagarre del quarto giro sul percorso del Saujana Golf Course di Kuala Lumpur, con una prestazione sensazionale. Sharma ha infatti chiuso l’ultima giornata in 62 colpi, ben 10 sotto il par, diventando ben presto irraggiungibile per tutti gli altri. Una rimonta che lo ha portato a guadagnare ben diciotto posizioni fino al titolo finale, il suo secondo quest’anno.

A partire dalla buca 4 Sharma è stato ingiocabile, iniziando una serie di cinque birdie in sei buche con cui ha chiuso le prime nove. Nella seconda parte, poi, ha ripreso il cammino alla 11, guadagnando altri due colpi alla 13 e alla 14. Nelle ultime due buche, infine, Sharma ha arrotondato lo score con altri due birdie fino al -21 totale. Si è dovuto accontentare della seconda posizione, dunque, lo spagnolo Jorge Campillo, che era partito bene con un eagle alla 1 ma non è poi riuscito a tenere il ritmo di Sharma. L’iberico ha girato in 68 colpi, fermandosi a -19, nonostante due birdie nelle ultime due buche. In terza posizione, a -18, invece, c’è un duo composto da un altro spagnolo, Pablo Larrazabal, e dal neozelandese Ryan Fox, entrambi con un -6 di giornata.

È stato un ottimo torneo quello disputato da Nino Bertasio. L’azzurro era al comando del leaderboard dopo la seconda giornata, chiudendo poi in quinta posizione a -16. Non è stato un avvio ideale quello del quarto giro, con due bogey consecutivi alla 2 e alla 3. Bertasio ha poi recuperato con tre birdie consecutivi (tra la 4 e la 6), prima di un doppio bogey alla 9. Nel finale, però, ecco il recupero con quattro birdie dalla 13 alla 18. Un risultato più che positivo per lui, che lo scorso anno ha dovuto lottare fino all’ultimo per conservare la carta del tour. A pari con Bertasio, poi, troviamo i giapponesi Ryo Ishikawa e Hideto Tanihara, il sudafricano Dylan Frittelli e l’indiano Khalin Joshi.

Giro sopra par, invece, per Matteo Manassero, che ha terminato il torneo in 55esima posizione a -7. Prestazione abbastanza regolare nell’ultima giornata per il veneto, che ha aperto con un doppio bogey alla 1, salvo poi trovare tutti par eccetto il birdie alla 14.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo