Fernando Alonso: “La Toyota per la 24 Ore di Le Mans è incredibile: sembra un razzo spaziale. Voglio vincere”

Fernando Alonso ha parlato per la prima volta in merito alla Toyota TS050 Hybrid con la quale correrà la 24 Ore di Le Mans. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno punterà a vincere la corsa di durata più prestigiosa in modo da avvicinarsi alla Tripla Corona: “La macchina è incredibile, è qualcosa di molto speciale. La trazione integrale con il sistema ibrido fa accelerare l’auto come un razzo spaziale, quando arrivi alle curve senti la compressione sul sedile, i tuoi occhi sono spalancati“.

In un video pubblicato dal suo Team Gazo ha poi rilanciato: “Non vedo l’ora che arrivi giugno anche se so che prima di quell’evento devo lavorare e allenarmi molto: devo preparare bene la gara. Ma poter correre con una scuderia come la Toyota e sui migliori circuiti al mondo come quello di La Sarthe è un privilegio, un sogno diventato realtà“.













FOTOCATTAGNI