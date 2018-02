Bob femminile, Olimpiadi PyeongChang 2018: sarà sfida tra Humphries e Meyers-Taylor? Possibile inserimento tedesco

Si chiude la prima gara del bob ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang e il giorno successivo se ne apre subito un’altra: domani infatti andrà in scena il bob a 2 femminile, che seguirà quello maschile che oggi ha davvero dato spettacolo con una vittoria a pari merito e una gara apertissima fino all’ultima discesa. Dovrebbe essere meno equilibrata la prova delle colleghe donne: meno equipaggi in lotta per il podio e più distacco tra le prime e le inseguitrici.

Le protagoniste attese sono in pratica le stesse di quattro anni fa. La canadese Kaillie Humphries, bi campionessa olimpica in carica, e la sua grande rivale Elana Meyers Taylor, campionessa del mondo e argento a Cinque Cerchi in quel di Sochi. In Russia la sfida fu esaltante e decisa davvero sul piano dei centesimi in favore della rappresentante della Foglia d’Acero che si impose anche quattro anni prima in casa in quel di Vancouver. La crescita della statunitense nelle ultime stagioni è stata però netta, anche se in quest’ultima annata, per quanto riguarda la Coppa del Mondo, è arrivata una sconfitta. Saranno loro a giocarsi la medaglia d’oro.

Sfida possibile tra Canada e USA anche per la medaglia di bronzo. Jamie Greubel Poser vuole confermare il podio ottenuto in quel di Sochi, ad insidiarla c’è Alysia Rissling, apparsa davvero in forma nelle prove di questi giorni. Attenzione ad inserimenti di equipaggi europei: la Germania punta tutto su Stephanie Schneider, che, se dovesse azzeccare tutte e quattro le run, potrebbe addirittura puntare al colpo grosso. Nome a sorpresa quello della giovane britannica Mica Mcneill, davvero performante nelle prove libere.













credit IBSF/Viesturs Lacis