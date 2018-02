Bob a 4, Olimpiadi Invernali 2018: Francesco Friedrich a caccia del fantastico bis. Discorso aperto per il podio

“Abbiamo avuto due buone partenze e due buone discese. Un po’ di prudenza; tutto può ancora accadere”. Non sembrano essere parole dette da un uomo che è lanciato verso una storica doppietta alle Olimpiadi invernali di PyeongChang nel bob: Francesco Friedrich dopo aver vinto, a pari merito con Justin Kripps, nel 2, è il serio candidato verso il trionfo nel 4 visto che al termine delle prime due run ha un vantaggio di 29 centesimi sul primo degli inseguitori. Basterà gestire il distacco per poter chiudere la pratica.

La battaglia, in vista dell’ultima giornata olimpica, dove si disputeranno terza e quarta discesa, è ancora apertissima per le medaglie. Coraggioso l’approccio del padrone di casa Yunjong Won, che va a caccia di una storica medaglia per la sua Corea del Sud: al momento è argento virtuale. “Non mi importa se ora devo partire per ultimo come nel 2 o primo come nel 4. Mi concentro su me stesso e non mi preoccupo degli altri. Voglio sempre fare del mio meglio”. 29 centesimi dalla vetta, 29 centesimi sul quarto posto: il podio è sicuramente alla portata.

In tanti andranno a caccia del bronzo, che virtualmente appartiene all’altro teutonico Nico Walther, uno dei più attesi per la prova a Cinque Cerchi dopo la delusione nel 2: “Non sono sorpreso che Yunjong Won stia andando così bene qui; i segni si erano già visti durante gli allenamenti. Tuttavia, i grandi distacchi sono piuttosto insoliti. Non mi sarei mai aspettato che fossero così grandi. Il mio obiettivo per domani è quello di portare finalmente a casa una medaglia”.

Bisognerà fare attenzione: da Justin Kripps al connazionale Johannes Lochner, passando per Oskars Melbardis e Rico Peter, sono tutti pronti all’assalto.













IBSF / Photo: Eugen Eslage