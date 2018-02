Biathon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Scelta l’Italia per la sprint maschile: Hofer e Windisch guidano gli azzurri

Domenica 11 febbraio si disputerà la sprint maschile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. All’Alpensia Biathlon Centre si preannuncia una sfida stellare tra i mostri sacri Martin Fourcade e Johannes Boe che dovrebbero contendersi la vittoria. L’Italia punterà su un buon quartetto che potrebbe togliersi delle soddisfazioni importanti. Questi gli azzurri che saranno al via della prova più veloce del programma a cinque cerchi.

Lukas Hofer

Dominik Windisch

Thomas Bormolini

Giuseppe Montello

Le speranze più concrete sono riposte in Lukas Hofer che potrebbe fare saltare il banco se dovesse riuscire a trovare la massima precisione al poligono. Vale un po’ lo stesso discorso per Windisch che deve tenere un bel passo sugli sci per realizzare una performance di qualità. Bormolini e Montello puntano quantomeno a ottenere la qualificazione per la prova a inseguimento.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018