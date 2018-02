Biathlon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: ufficializzati i quattro azzurri per la staffetta maschile. Hofer e Windisch nelle prime due frazioni

Ufficializzato il quartetto italiano che prenderà parte alla staffetta maschile del biathlon in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Venerdì 23 febbraio, nell’ultima gara del programma con partenza alle ore 20.15 locali, le 12.15 italiane, spetterà a Lukas Hofer dare il via alle danze, seguito da Dominik Windisch, bronzo a Cinque Cerchi nella sprint e nella prova a squadre mista con Hofer, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello. La compagine tricolore viene dall’ottimo quinto posto ottenuto nei Mondiali di Hochfilzen del 2017. Prestazione del Bel Paese che, come sempre, dipenderà dalla precisione al poligono.













Foto: Fisi-Pentaphoto