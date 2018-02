Biathlon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: la startlist e tutti i partecipanti della staffetta maschile. Orario d’inizio e come vederla in tv

Siamo arrivati all’ultima gara del programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo due settimane di grandi sfide sulle nevi coreane, tocca alla staffetta maschile 4×7,5 chilometri che, come detto, darà l’arrivederci per questo sport a Pechino 2022. Saranno diciotto le nazioni al via, con la prima fila composta dalle grandi favorite Norvegia e Francia assieme alla Svezia, quindi toccherà a Germania, Italia e Svizzera. Per i nostri colori saranno di scena Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello ed andranno alla caccia di un grande sogno: il podio. Non sarà un’impresa semplice, dato che le rivali sono agguerrite e, oggettivamente, in questa disciplina non abbiamo mai centrato grandissimi risultati, ma il traino generato dalla staffetta mista (con uno splendido bronzo) potrebbe dare ulteriore spinta ai nostri biathleti. Su tutti, comunque, ci saranno la Norvegia

PROGRAMMA E TV – La staffetta 4×7,5 chilometri maschile prenderà al via alle ore 12.15 italiane (le 20.15 coreane) e sarà trasmessa in diretta da Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player e Premium Play. Anche la Rai trasmetterà l’evento in diretta su Rai2, su RaiPlay e sul sito RaiSpor.it. OASport vi proporrà, come ogni gara di questi Giochi Olimpici, la DIRETTA LIVE scritta, per non perdere nemmeno un secondo della staffetta maschile.

ORDINE DI PARTENZA PER NAZIONI

1 NOR – Norvegia

2 FRA – Francia

3 SWE – Svezia

4 GER – Germania

5 ITA – Italia

6 SUI – Svizzera

7 BUL – Bulgaria

8 AUT – Austria

9 UKR – Ucraina

10 SLO – Slovenia

11 CZE – Repubblica Ceca

12 CAN – Canada

13 EST – Estonia

14 KAZ – Kazakhstan

15 SVK – Slovacchia

16 BLR – Bielorussia

17 USA – Stati Uniti

18 ROU – Romania

Foto: FISI-Pentaphoto