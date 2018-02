Biathlon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Cambia la staffetta azzurra! Dominik Windisch in ultima frazione

A dispetto di quanto comunicato ufficialmente, il quartetto italiano per la staffetta maschile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è cambiato. Non negli interpreti ma nell’ordine con cui scenderanno in pista: a Thomas Bormolini sarà affidato il lancio, seguito da Lukas Hofer e Giuseppe Montello, mentre Dominik Windisch sarà schierato in ultima frazione. Questo quanto emerso dalla startlist della gara che alle 12.15 chiuderà il programma del biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang. Una scelta, dunque, diversa rispetto alle ultime uscite e rispetto a quella adottata ieri con la squadra femminile. L’Italia non parte con i favori del pronostico, ma potrebbe provare ad inserirsi nella lotta per il podio specialmente in caso di una gara particolare, magari condizionata dal vento. Per quanto riguarda la lotta all’oro, molto interessante la terza frazione, che vedrà duellare Martin Fourcade per la Francia, Johannes Boe per la Norvegia e Arnd Peiffer per la Germania.

LA STARTLIST COMPLETA

NOR – Norvegia

1-1 r BIRKELAND Lars Helge

1-2 g BOE Tarjei

1-3 y BOE Johannes Thingnes

1-4 b SVENDSEN Emil Hegle

2 FRA – Francia

2-1 r DESTHIEUX Simon

2-2 g JACQUELIN Emilien

2-3 y FOURCADE Martin

2-4 b GUIGONNAT Antonin

3 SWE – Svezia

3-1 r FEMLING Peppe

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y SAMUELSSON Sebastian

3-4 b LINDSTROEM Fredrik

4 GER – Germania

4-1 r LESSER Erik

4-2 g DOLL Benedikt

4-3 y PEIFFER Arnd

4-4 b SCHEMPP Simon

5 ITA – Italia

5-1 r BORMOLINI Thomas

5-2 g HOFER Lukas

5-3 y MONTELLO Giuseppe

5-4 b WINDISCH Dominik

6 SUI – Svizzera

6-1 r WIESTNER Serafin

6-2 g WEGER Benjamin

6-3 y FINELLO Jeremy

6-4 b DOLDER Mario

7 BUL – Bulgaria

7-1 r ANEV Krasimir

7-2 g SINAPOV Anton

7-3 y GERDZHIKOV Dimitar

7-4 b ILIEV Vladimir

8 AUT – Austria

8-1 r EBERHARD Tobias

8-2 g EDER Simon

8-3 y EBERHARD Julian

8-4 b LANDERTINGER Dominik

9 UKR – Ucraina

9-1 r PRYMA Artem

9-2 g SEMENOV Sergii

9-3 y SIEMAKOV Volodymyr

9-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

10 SLO – Slovenia

10-1 r DOVZAN Miha

10-2 g BAUER Klemen

10-3 y DRINOVEC Mitja

10-4 b FAK Jakov

11 CZE – Repubblica Ceca

11-1 r MORAVEC Ondrej

11-2 g SLESINGR Michal

11-3 y SOUKUP Jaroslav

11-4 b KRCMAR Michal

12 CAN – Canada

12-1 r GOW Christian

12-2 g GOW Scott

12-3 y DAVIES Macx

12-4 b GREEN Brendan

13 EST – Estonia

13-1 r ZAHKNA Rene

13-2 g ERMITS Kalev

13-3 y LESSING Roland

13-4 b KOIV Kauri

14 KAZ – Kazakhistan

14-1 r BRAUN Maxim

14-2 g PODKORYTOV Vassiliy

14-3 y VITENKO Vladislav

14-4 b YEREMIN Roman

15 SVK – Slovacchia

15-1 r KAZAR Matej

15-2 g HASILLA Tomas

15-3 y BARTKO Simon

15-4 b OTCENAS Martin

16 BLR – Bielorussia

16-1 r SMOLSKI Anton

16-2 g YALIOTNAU Raman

16-3 y BOCHARNIKOV Sergey

16-4 b CHEPELIN Vladimir

17 USA – Stati Uniti d’America

17-1 r BAILEY Lowell

17-2 g DOHERTY Sean

17-3 y BURKE Tim

17-4 b NORDGREN Leif

18 ROU – Romania

18-1 r BUTA George

18-2 g FAUR Remus

18-3 y POP Gheorghe

18-4 b PUCHIANU Cornel













