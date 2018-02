Biathlon, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming

Il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con le due gare individuali. Quella femminile, da 15 km, era originariamente prevista per oggi ma il vento forte all’Alpensia Biathlon Centre ha costretto gli organizzatori a rinviarla a domani. Giovedì 15 febbraio sarà dunque una giornata ricchissima perché dopo le donne toccherà agli uomini, con la 20 km come da calendario. Una lunga giornata, dunque, con tanti protagonisti attesi, dal duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe al maschile alla caccia a Laura Dahlmeier al femminile.

Grandi speranze per l’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi cercano riscatto dopo le difficoltà incontrate nella sprint e nell’inseguimento. Alla gara parteciperanno anche Nicole Gontier, che non si esprime benissimo in questo format, e Alexia Runggaldier, reduce da una stagione difficile. Ambizioni anche al maschile con Dominik Windisch che punta a ripetere il podio della sprint e Lukas Hofer che può stupire. Confermati nell’individuale, poi, Giuseppe Montello e Thomas Bormolini.

La giornata del biathlon di giovedì 15 febbraio comincerà alle 9.15 italiane, le 17.15 di PyeongChang, con la gara femminile. Poi, alle 12.20 sarà la volta degli uomini. Entrambe le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport e sui canali Rai, e in streaming su Eurosport Player e Rai Play, con la possibilità che per i clienti di Tim Vision.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE delle due gare individuali di biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Il programma

Giovedì 15 febbraio

ore 09.15 Individuale 15 km femminile – Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

ore 12.15 Individuale 20 km maschile – Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch

Foto: Nicolò Persico