Basket, Serie A 2018: Fiat Torino ancora nel caos. Si dimette Carlo Recalcati, squadra a Paolo Galbiati

La Fiat Torino è sempre di più nel caos. Carlo Recalcati ha comunicato le sue dimissioni alla società in data odierna, dopo il suo arrivo, meno di un mese fa, sulla panchina della squadra torinese. Una decisione sorprendente, che arriva dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup, l’ultima delle quali ieri contro Avellino. Una notizia che getta ancora di più nella confusione l’Auxilium, dopo che ad inizio gennaio era stato Luca Banchi a dimettersi, alla vigilia di un match decisivo per le sorti della squadra in Eurocup, mercoledì contro lo Zenit San Pietroburgo.

Torino ha quindi diffuso un comunicato per diramare la notizia delle dimissioni di Recalcati, in cui si legge che “i vari tentativi da parte della Società di farlo desistere da questa decisione sono stati vani“. I motivi della decisione sono infatti gli stessi del suo collega, ovvero i dissidi e le diversità di vedute con la proprietà, soprattutto in ambito tecnico. Notizie che erano già trapelate nei giorni scorsi, portando alla dura contestazione del pubblico del PalaRuffini nel corso dell’incontro di ieri, nei confronti del vicepresidente Francesco Forni.

Nello stesso comunicato, poi, l’Auxilium ha comunicato anche il nome del nuovo allenatore. Si tratta di Paolo Galbiati, assistente già di Banchi e promosso al ruolo di head coach con Stefano Comazzi come associate head coach. Probabile, al momento, che possa trattarsi di una scelta definitiva.













Credit: Ciamillo