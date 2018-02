Basket, Qualificazioni Mondiali 2019 – La FIBA fa chiarezza: nella seconda fase conteranno tutti i risultati ottenuti nel primo girone

Novità importante per quanto riguarda il format delle Qualificazioni ai Mondiali di basket del 2019. Il chiarimento circa la formula è arrivato direttamente dalla FIBA: contrariamente a quanto riportato nei mesi precedenti, le squadre che accederanno alla seconda fase porteranno con sé tutti i risultati ottenuti nel primo girone, anche quelli ottenuti contro la squadra esclusa.

I gironi sono composti da quattro formazioni e le prime tre passeranno alla fase successiva, dove formeranno un gruppo unico con le tre qualificate di un altro raggruppamento (già stabiliti gli incroci). La novità, dunque, è che per le squadre che rimarranno in corsa saranno ancora validi i risultati ottenuti contro la nazionale esclusa, ovvero la quarta classificata del girone della prima fase.

Una novità che non modifica più di tanto i piani dell’Italia. La squadra di Meo Sacchetti guida il girone D a punteggio pieno (tre vittorie su tre) e domani potrebbe già staccare il pass per la seconda fase, vincendo contro la Romania. Questo cambio rende ancor più importante proseguire la striscia vincente, senza effettuare calcoli. Al momento la quarta classificata del girone dell’Italia è la Croazia, ancora a quota zero. Nella seconda fase le tre qualificate del girone degli azzurri incroceranno le formazioni provenienti dal girone C, composto da Lituania, Polonia, Ungheria e Kosovo.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo