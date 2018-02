Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia, due vittorie per confermare il primato. La Croazia è obbligata a vincere

Inizia la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 e l’Italia sarà chiamata al doppio impegno contro Olanda (casa) e Romania (trasferta). Due partite che gli azzurri devono cercare di vincere assolutamente per mettere in ghiaccio il primo posto nel girone e soprattutto per fare più punti possibili in ottica seconda fase, visto che conteranno anche i risultati (quelli con le altre due qualificate) ottenuti in questo primo girone.

Soprattutto quella con l’Olanda è una partita fondamentale, perchè gli “Orange” sono considerati sulla carta la terza forza del girone e dunque per la nazionale di coach Sacchetti conta fare punti contro di loro. Successivamente ci sarà la sfida in Romania ed è una trasferta da non sottovalutare, perchè i rumeni sono stati capaci di battere l’Olanda in casa ed hanno ribaltato in parte le gerarchie del raggruppamento.

Saranno due giornate assolutamente decisive per la Croazia, che gioca in casa prima con la Romania e poi con l’Olanda. Finora i croati sono la più grande delusione di queste Qualificazioni ed un’altra sconfitta potrebbe compromettere in maniera definitiva l’accesso alla fase successiva e dunque alla rassegna iridata.

CLASSIFICA DEL GRUPPO D

ITALIA 4 (+21)

ROMANIA 2 (+2)

OLANDA 2 (0)

CROAZIA 0 (-23)

PARTITE IN QUESTA FINESTRA DI GIOCO (23-25-26 Febbraio)

Venerdì 23 Febbraio

ore 18.00 Croazia – Romania

ore 20.15 Italia – Olanda

Lunedì 26 Febbraio

ore 18.00 Romania – Italia

ore 20.00 Croazia – Olanda













Credit Ciamillo