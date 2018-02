Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: Svezia-Italia. Programma, orari e tv

L’Italia è pronta per scendere per la seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. Il primo impegno sarà in trasferta, contro la Svezia. Una partita già decisiva, contro una la capolista del raggruppamento (che comprende anche Croazia e Macedonia), a punteggio pieno. Le azzurre, invece, sono uscite dalla finestra di novembre con una vittoria ed una sconfitta e non possono più sbagliare. A qualificarsi alla rassegna continentale, infatti, saranno solo le prime classificate (oltre alle sei migliori seconde degli otto gironi), per cui la squadra di Marco Crespi è praticamente con le spalle al muro.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

La partita è in programma sabato 10 febbraio alle ore 15.30 a Boras, in Svezia, e sarà trasmessa in esclusiva tv su Sky Sport 2 HD. In streaming, invece, sarà possibile vedere il match su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Italia.

Programma, orari e tv

Sabato 10 febbraio

ore 15.30 Svezia – Italia













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo