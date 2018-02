Basket femminile, Coppa Italia 2018: Famila Wuber Schio vince nettamente sul Fila San Martino

Tutto secondo pronostico nella seconda semifinale della Coppa Italia di basket femminile: la Famila Wuber Schio si impone nettamente sul Fila San Martino per 72-51 e raggiunge in finale in quel di Alessandria il Lucca, che si era imposto nella prima semifinale del pomeriggio (clicca qui per la cronaca).

Una delle due sconfitte nella regular season per Schio era arrivata proprio contro le avversarie odierne: dunque, nonostante i favori del pronostico, c’era comunque la possibilità di creare qualche pericolo. Le leader del campionato hanno messo in chiaro le cose nel primo tempo: dopo un quarto iniziale equilibrato, nel secondo parziale è arrivato il distacco (37-24 a metà gara). Pura gestione alla ripresa del gioco: non ci sono stati proprio problemi per la compagine di Vincent. Stella della serata Yacoubou, autrice di 23 punti con 9/13 al tiro. Non basta una Keys da 15 punti al San Martino.

Famila Wuber Schio – Fila San Martino 72 – 51 (18-15, 37-24, 58-34, 72-51)

FAMILA WUBER SCHIO: Yacoubou* 23 (9/13 da 2), Gatti, Miyem* 6 (2/7, 0/1), Tagliamento 8 (1/1, 2/4), Anderson* 14 (1/2, 4/6), Masciadri*, Zandalasini 10 (5/7, 0/3), Ngo Ndjock 2 (1/3 da 2), Dotto* 6 (3/7 da 2), Macchi 3 (1/1, 0/2)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 23/45 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 40 14+26 (Yacoubou 10) – Assist: 16 (Gatti 3) – Palle Recuperate: 12 (Macchi 3) – Palle Perse: 15 (Anderson 3)

FILA SAN MARTINO: Oroszova* 4 (2/7, 0/4), Mahoney* 13 (5/12, 1/1), Filippi* 2 (1/1, 0/3), Tonello 3 (0/2, 1/2), Amabiglia 3 (1/1 da 2), Fassina 1 (0/1 da 2), Bailey* 6 (3/9, 0/1), Keys 15 (1/2, 3/4), Beraldo NE, Milani, Gianolla* 4 (2/5, 0/1)

Allenatore: Abignente G.

Tiri da 2: 15/41 – Tiri da 3: 5/16 – Tiri Liberi: 6/9 – Rimbalzi: 35 14+21 (Mahoney 7) – Assist: 11 (Gianolla 6) – Palle Recuperate: 8 (Mahoney 4) – Palle Perse: 22 (Fassina 4)

Arbitri: Maschio D., Bandinelli D., Vanzini C.













