Basket femminile, Coppa Italia 2018: Porsha Roberts trascina Lucca in finale. Venezia si arrende 55-51

La Gesam Gas&Luce Lucca è la prima finalista della Coppa Italia di Serie A1. La Final Four di Alessandria che assegnerà il secondo trofeo stagionale si è aperta con la vittoria della squadra contro l’Umana Reyer Venezia, battuta 55-51. Non una sorpresa, perché stiamo parlando pur sempre delle Campionesse d’Italia, ma le due formazioni si erano affrontate domenica nell’ultimo turno di regular season e a vincere era stata Venezia (50-66). Oggi, però, la storia è andata diversamente; merito di una Porsha Roberts dominante con 20 punti e 10 rimbalzi.

Eppure a fare la partita in avvio era stata la Reyer, spinta dalle iniziative di Williams e Ruzickova, arrivando fino al 12-4 con una tripla di Debora Carangelo. Ma è stata la difesa l’arma in più delle orogranata nei primi dieci minuti, chiusi avanti 16-9. La protezione del canestro, però, non è bastata quando a fermarsi è stato l’attacco, consentendo a Lucca di riportarsi a contatto. La Gesam Gas&Luce ha anche accarezzato l’idea di volare in vantaggio negli spogliatoi, dopo il 7-0 ispirato da Giuditta Nicolodi, ma ad avere l’ultima parola prima della sirena è stata Venezia (27-28).

Vantaggio che è arrivato dopo il riposo lungo, grazie alla solita Binta Drammeh (12 punti). È stata la difesa ad ispirare il sorpasso, creando un muro contro cui la Reyer ha sbattuto a più riprese. Il quarto fallo di Martina Crippa (complice un fallo tecnico) ha rischiato complicare i piani delle ragazze di Serventi, che hanno però saputo riorganizzarsi ed arrivare avanti 41-39 all’inizio del quarto periodo, ovvero quando è salita sul proscenio Porsha Roberts. L’americana ha preso per mano le compagne, caricandosi sulle spalle il peso dell’attacco, e togliendo le castagne dal fuoco in più di un’occasione (9/13 dal campo). Drammeh ha fatto da spalla e Lucca è andata in fuga (47-39). A rispondere è stata la Williams (19 punti), riportando Venezia a contatto e dando il la alla volata finale. Quattro punti vitali di Battisodo hanno tenuto la Gesam davanti ma lo 0/2 di Nicolodi dalla lunetta ha lasciato una speranza alla Reyer. I tentativi della disperazione di Williams e Walker, però, non hanno visto il fondo della retina.

Il tabellino

GESAM GAS&LUCE LUCCA – UMANA REYER VENEZIA 55-51 (9-16, 18-12, 14-11, 14-12)

Lucca: Melchiori, Battisodo 8, Striulli 2, Tognalini, Drammeh 12, Roberts 20, Crippa 1, Brunetti n.e., Udodenko 6, Nicolodi 6

Venezia: Micovic 2, Bestagno 3, Carangelo 6, Kacerik 2, Williams 19, De Pretto, Sandri n.e., Ruzickova 11, Dotto 2, Madera n.e., Togliani n.e., Walker 6













