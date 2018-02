Basket, 19a giornata Serie A 2018: Trento batte Cantù in rimonta nell’anticipo e si porta a ridosso della zona playoff

Seconda vittoria consecutiva in campionato e terza con quella settimana in Eurocup per la Dolomiti Energia Trentino, che nell’anticipo della 19esima giornata della Serie A ha trionfato contro la Red October Cantù per 87-76. Una partita fondamentale per i trentini per risalire la classifica e agganciare proprio i lombardi a ridosso della zona playoff.

Una partita dai due volti. Nella prima metà è stata Cantù a tenere a lungo il pallino del gioco, nonostante l’assenza di Randy Culpepper. Dopo i punti di Silins in avvio infatti, gli ospiti hanno piazzato un parziale di 10-0 prendendo il comando (11-17), mantenuto fino alla fine del primo quarto (16-22). Un canovaccio confermato dal secondo quarto, quando Gutiérrez e Flaccadori hanno provato a guidare la reazione trentina ma Cantù è riuscita a rimanere con la testa avanti, guidata dalle iniziative di Charles Thomas.

Incontro cambiato totalmente nel secondo tempo, quando Cantù, una volta raggiunto il nuovo +7, è crollata. Sutton e Gutiérrez hanno ribaltato il punteggio, con l’americano che ha messo il punto esclamativo al sorpasso con una schiacciata che ha fatto tremare il PalaTrento. La Red October ha provato ad opporre resistenza ma è durato poco e Jamie Smith da solo non ha potuto nulla. Forray e Gutiérrez, infatti, hanno confezionato l’allungo decisivo nel finale, coadiuvati dall’aiuto del preziosissimo Sutton. Negli ultimi minuti, così, Trento ha potuto controllare fino all’87-76 finale.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – Red October Cantù 87-76 (16-22, 22-20, 26-17, 23-18)

Trento: Franke 3, Sutton 18, Silins 12, Forray 3, Conti ne, Flaccadori 7, Gutierrez 23, Gomes 6, Doneda n.e., Lechtaler n.e., Hogue 2, Shields 13

Cantù: Smith 14, Pappalardo n.e., Cournoh 16, Parrillo 6, Tassone, Maspero, Raucci 2, Chappell 6, Burns 12, Thomas 20













Credit: Ciamillo