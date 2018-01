Vuelta a San Juan 2018: successo a sorpresa del costaricano Roman Villalobos, ottimo quarto posto per Filippo Ganna

Finale a sorpresa nella seconda tappa della Vuelta a San Juan. Infatti sul traguardo di Peri Lago Punta Negra arriva il successo del costaricano Roman Villalobos, che riesce a fare la differenza sullo strappo finale e poi supera in volata Ricardo Escuela e Tiesj Benoot, che erano usciti insieme a lui dal gruppo.

La prima parte di gara è caratterizzata da una fuga di quattro corridori: Carlos Alzate (UnitedHealthcare), Gerardo Tivani (Equipo Continental Municipalidad de Pocito), Roderick Asconegui (Uruguay), Ignacio Prado (Canels Specialized). Dopo la serie di GPM di terza categoria, collocati nella parte centrale della tappa, rimane una coppia al comando con Alzate e Prado. Il loro vantaggio si riduce però rapidamente e il gruppo li va a riprendere a 25 km dal traguardo. Subito dopo partono al contrattacco altri sei corridori, il loro tentativo dura però solo pochi chilometri, a causa del grande ritmo imposto dalla Quick-Step Floors. A 13 km dal traguardo prova l’azione solitaria Mattia Bais, che si mette in mostra con la maglia della nazionale italiana, ma viene anche lui ripeso ai -7 km.

A 4 km dal traguardo, su un breve strappo, esplode improvvisamente la corsa con una serie di attacchi nelle prime posizioni. Al termine della salita riescono a fare il vuoto tre corridori, Roman Villalobos (Canels Specialized), Ricardo Escuela (Agrupacion Virgen De Fatima) e Tiesj Benoot (Lotto Soudal), che scollinano con una decina di secondi sul gruppo. Un vantaggio sufficiente per potersi giocare la vittoria in uno sprint ristretto. Il primo a lanciare la volata è Benoot, ma Villalobos è bravissimo a prendergli la ruota e a saltarlo negli ultimi metri, andando così ad alzare le braccia sul traguardo per la vittoria più importante della sua carriera. Terzo posto per Escuela, mentre in quarta posizione troviamo un bravissimo Filippo Ganna (UAE-Team Emirates), che vince brillantemente lo sprint del gruppo.

Giornata da favola per Villalobos, che grazie all’abbuono diventa anche leader della classifica generale, che ora guida con 4” su Escuela e 6” su Benoot, mentre Fernando Gaviria, che oggi non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori sull’ultimo strappo, scivola in quarta posizione a 8”.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Twitter